С транно меле с военен конвой ошашави столичани.

Катастрофата е станала на столичен булевард, като за екшъна сигнализират членовете на групата "Катастрофи в София".

Кой, как и защо е предизвикал катастрофата, все още е загадка. Както е загадка и как се е появила колоната с бойни машини на булеварда.

Още по-малко се знае дали има пострадали при загадъчния инцидент.

От публикация на Иво Митров, член на Фейсгрупата "Катастрофи в София" пише, че са се ударили военен конвой и луксозен джип "Джагуар". Снимките показват избутаната настрани луксозна кола, а от малко по-късни кадри са видни и светкавично пристигналите ченгета на мястото на инцидента.

Странният конвий и изблъсканият встрани

Остава пълна мистерия е и за къде се е отправил конвоят и какво точно прекарва.

Виждат се силуети на бойни машини, което кара свидетелите на екшъна да изказват най-различни предположения.

Наличната информация за инцидента, както и снимков материал, идват от публикации на свидетели: Иван Н. написа в мрежата: "Току що дойде екипа на КАТ София, много са бързи , когато става дума за военен конвой са по-бързи от спешна помощ, иначе ако е за някой от нас при обикновени ПТП-та ги чакаме по час-два-три"



Някои от коментиращите споделят, че подобни конвои са били видени още през уикенда, а зевзеците не пропускат и да се пошегуват: "Тоя танка ли не е видял", написа Йордан Василев, а друг направо е качил в мрежата потресаваща снимка на ван, теглещ оръдие.

Какво точно става, явно ще разберем по-късно...