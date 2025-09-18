Б ившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и неговия съветник - Петър Рафаилов отново се изправиха пред съда. Двамата продължават да са с постоянна мярка „задържане под стража” след заседанието на Софийския градски съд в петък. Адвокатите и на двамата обжалваха това решение.

Решнеието на съда е - Рафаилов ще бъде пуснат срещу 10 хил. лева. Барбутов остава в ареста.

Никола Барбутов

В края на юни те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция, длъжностни престъпления и подкупи. Според прокуратурата Барбутов оказвал натиск върху районните кметове на „Люлин” и „Младост”, за да изберат определени фирми в обществени поръчки. Заместник-кметът обещавал, че 6% от сумите щели да се върнат при тях.

Според адвокат Ина Лулчева от момента на задържането на Барбутов и Рафаилов разследващите органи не са свършили почти нищо, с изключение на това да разпитат неколкократно районните кметове на „Люлин” и на „Младост”. Според защитата няма реални мотиви двамата да продължават да бъдат задържани, а напротив - прокуратурата прави всичко възможно в хода на съдебния процес да не бъдат разгледани факти, които да потвърждават невинността им.

А междувременно в четвъртък трябваше да се гледа и мярката на варненския кмет Благомир Коцев. Припомняме, че защитата му иска домашен арест. Заседанието обаче беше отложено заради отвод на съдебния състав. Делото беше преразпределено на нов състав на съда, а мярката ще се гледа във вторник. Направили те си отвод съдии бяха подкрепени от Асоциацията на прокурорите, откъдето излязоха с позиция.

В сряда делото за мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев е било преразпределено на нов състав на Софийския апелативен съд. Докладчик ще е съдия Маргаритка Шарбанова, председател на състава е бившият шеф на апелативния спецсъд Георги Ушев, а третият съдия е Венелин Иванов.

Делото трябва да се гледа във вторник, когато този състав е дежурен по график и заседава.

Дотук се стигна след като съставът, който в четвъртък трябваше да решава за мярката на Коцев, си направи отвод. Според тримата съдии, които преди два месеца пак в същия състав оставиха в ареста кмета, тенденциозни твърдения за „зависимости“ ги задължават да се откажат да гледат делото. Причината - за да няма съмнения за предубеденост, било то и изкуствено създадена.

В четвъртък се проведе и протест в подкрепа на Барбутов и Коцев. За зъжаление полицай, охраняващ протеста пред Народното събрание почина от сърдечен удар. Покрай блокадата на сградата на парламента се стигна и до екслация на напрежението, като лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски си размени остри реплики със съпредседателя на ПП Асен Василев.

*Източник: NOVA