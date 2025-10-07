М ъж на 42 години е починал след пожар, възникнал в частен дом в село Браничево, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР - Шумен.

Сигнал за произшествието е приет в 22:36 ч. на 6 октомври. Съобщено е, че гори стая на къща на ул. "Радецки" в село Браничево. На място е пратен екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) - Каолиново.

Пожарникарите са заварили да гори част от покривна конструкция на къщата, като друга част е била унищожена от пожара. Трудноподвижен мъж е бил изнесен от имота, като екип на Центъра за спешна медицинска помощ е потвърдил смъртта му. По първоначални данни мъжът, който живеел в къщата, е починал от задушаване.

Пожарът тръгнал от печка на твърдо гориво. Екип от Шумен е пристигнал на място за оказване на помощ. Унищожени са около 100 кв.м. покривна конструкция, домашно имущество, мебели, опушени са около 100 кв.м. стени. От опожаряване е спасена една сграда. Пламъците са ликвидирани с помощта на 17 тона вода, допълниха от ОД на МВР в Шумен.