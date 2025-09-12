С лед като от „Градски транспорт“ - Варна обявиха, че с камерите, с които са оборудвани автобусите в града, ще следят и записват нарушения по пътищата, които последствие ще изпращат на КАТ, това направиха и шефовете на три охранителни фирми в морската столица.

ДА МУ МИСЛЯТ ДЖИГИТИТЕ: Автобуси снимат нарушителите на пътя!

С видеорегистраторите от автомобилите си сотаджиите също ще подават сигнали и ще изпращат клипове до платформата на ОДМВР Варна.

От началото на кампанията са подадени 121 сигнали от граждани за нарушения на пътя, по 67 от тях се работи и има образувани административно-наказателни производства. Само за седмица чрез платформата са постъпили 57 сигнали. 54-ма не са пожелали да участват в процедурата лично и на нарушителите ще бъдат изпратени предупредителни протоколи.

Припомняме, че варненската полиция съвместно с "Асоциация на пострадалите при ПТП", администраторите на страницата "Виждам те КАТ Варна" и "Градски транспорт" ЕАД създадоха платформата https://odmvr.bg/.

Любомир Славов