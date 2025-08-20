А втобусите във Варна вече ще снимат нарушители на пътя и ще ги изпращат в КАТ. Това стана ясно от презентация на кампания срещу пътния травматизъм, която стартира на територията на ОДМВР-Варна. Целта е чрез медиите водачите на моторни превозни средства да бъдат запознати със старта на кампанията за изпращане на видеоклипове с 6 основни нарушения на Закона за движение по пътищата.

Монтирани

Началникът на „Градски транспорт“ информира, че в голяма част от автобусите на повереното му дружество са монтирани камери, записите от които ще бъдат предавани на Пътна полиция при констатиране на нарушение от другите участници в движението.

Петко Камбуров - началник на сектор "Пътна полиция", посочи основните нарушения на агресивните шофьори и налаганите в подобни случаи санкции. Той открои и нарушенията, за които ще се подават видеа и снимки на платформата odmvr.bg.

Любомир Славов