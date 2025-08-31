Т ежък пътен инцидент е настъпил на път I-1 (Е79) в района между Бели извор и Враца. Пътят е затворен и в двете посоки, съобщи пътният експерт Диана Русинова.

По първоначални данни лек автомобил "Мерцедес" при движение в посока Враца, навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска в насрещно движещия се автовоз. Вследствие на удара, леката кола се завърта и удря идващият зад него автомобил Дачия.

Тежко ранен е водачът на Мерцедеса, а двама пътници са ранени и в момента се преглеждат, уточнява Русинова.