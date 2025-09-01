Д оналд Тръмп този уикенд изплаши поддръжниците си и запали искра на надежда сърцата на враговете си, след като се разпространи слух за неговата смърт.

ЛЕКАР СЪС СТРАШНА ДИАГНОЗА: Тръмп може да остане без крак!

Всичко започна с фразата на вицепрезидента Джей Ди Ванс в интервю в петък. Той беше попитан дали е готов да заеме мястото на президента на САЩ, ако се случи "трагедия" с държавния глава. И Ванс веднага обяви, че е готов да влезе в Белия дом. Тогава американците изведнъж откриха, че Тръмп не се е появявал публично от няколко дни, което никога досега не се беше случвало.

Социалните мрежи избухнаха с редица спекулации, като много хора припомниха странните синини по ръцете и подутите глезени на президента, който страда от хронична венозна недостатъчност, и си спомниха, че точно същите синини се появиха преди смъртта на кралицата Елизабет II. Според теоретиците на конспирацията това предполага, че служителите са принудени да останат извънредно на работните си места, което означава, че предстои някакво кризисно събитие.

Белият дом упорито мълчеше, увеличавайки интригата. И едва в неделя се появи снимка на Тръмп, който спокойно играе голф във Вирджиния. След това Доналд избухна: очевидно, доказвайки, че е по-жив от всеки жив, президентът направи няколко изявления в социалните мрежи - както решителни, така и странни.

ПОЛИТИЧЕСКА ДИНАСТИЯ: Синът на Доналд Тръмп се кандидатира за президент?!

Първо, той публикува публикация със снимката си и мистериозния надпис "Светът скоро ще разбере. Никой не може да спре това, което предстои." В вдигнатата ръка на Тръмп се вижда знакът Q+. Използва се от привърженици на движението, които вярват, че Америка се управлява от някаква тайна и мощна клика, създадена от Демократическата партия. Те чакат Тръмп най-накрая да се справи с прословутата "дълбока държава".

Освен това президентът обяви, че би искал да преименува Министерството на отбраната на САЩ на "Министерство на войната". Според него звучи по-добре, защото не става въпрос само за защита, но и за нападение.