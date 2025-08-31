Б лизо 60 000 домакинства са без ток в Одеса, в южната част на Украйна, и в региона Чернигов, в северната част, след нова атака с руски дронове, съобщиха регионалните губернатори.

Атака с дронове от Русия през нощта от събота, 30 август, към неделя, 31 август, е повредила електроенергийната инфраструктура в южната и северната част на Украйна, като е оставила без ток над 29 000 домакинства в Одеса и 30 000 в региона на Чернигов, според местните власти, цитирани от „Франс 24“.

Пристанищният град Черноморск, в покрайнините на Одеса, е бил най-тежко засегнат, като жилищни и административни сгради също са били повредени, посочи губернаторът Олег Кипер в Telegram.

„Основната инфраструктура функционира с помощта на генератори“, заяви той, като съобщи за един ранен при бомбардировката.

DTEK, основният производител на електроенергия в Украйна, заяви, че четири от неговите обекти са били атакувани през нощта.

„Веднага щом служителите получат разрешение от армията и спасителните служби, те незабавно ще започнат да проверяват оборудването и да предприемат спешни ремонти“, посочи компанията.

По-на север, в региона на Чернигов, дронове също са атакували енергийната инфраструктура рано в неделя сутринта, прекъсвайки електрозахранването на около 30 000 домакинства, включително част от град Нижин, каза губернаторът Виачеслав Чаус.

Русия не се е изказала веднага по повод бомбардировката.

*Източник: БГНЕС