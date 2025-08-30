Н ачалникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов заяви днес, че руските сили продължават непрестанното си настъпление по цялата фронтова линия в Украйна, предаде Ройтерс.

В обръщение към заместниците си, публикувана в официалната медия на министерството на отбраната на Русия – „Звезда“ – Герасимов заяви, че в момента Русия контролира 99,7% от украинската Луганска област, 79% от Донецка, 74% от Запорожка и 76% от Херсонска област. В отчета си за пролетно-лятната кампания за настоящата година той докладва, че от март насам Русия е завзела повече от 3500 кв. км украинска територия и е поела контрол над 149 населени места.

Според него в момента Въоръжените сили на Руската федерация изпълняват успешно задачи по създаване край границите на страната в украинските Сумска и Харковска област на зони за сигурност. Той допълни, че в момента са блокирали напълно град Купянск в Донецка област и контролират около половината му територия, предаде ТАСС.

„Стратегическата инициатива се намира изцяло у руските войски“, заяви Герасимов.

„Днес ще уточним задачите на войсковите групи в различните направления през есенния период“, допълни той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп води преговори с европейски съюзници за евентуалното участие на американски частни военни компании (ЧВК) в операции в Украйна. Според плана те ще изградят укрепления, бази и ще защитават американските интереси в страната, пише британският в. „Телеграф“, на когото се позовава УНИАН.

Този подход се разглежда като компромис след изявлението на Тръмп, че редовни американски войски няма да бъдат разположени в Украйна. Източник от британското правителство казва, че ЧВК на практика ще се превърнат в „американски ботуш“ в Украйна, което само по себе си е възпиращ фактор за Путин.

Според плана присъствието на ЧВК трябва да бъде сигнал за Кремъл: всяка атака срещу тях може да доведе до отговор от страна на САЩ. Европейски представители смятат, че това би могло да засили възпиращия ефект и същевременно да намали вътрешната опозиция в САЩ срещу „чуждестранна намеса“.

Планът се обсъжда като част от по-широки преговори за гаранции за сигурност за Украйна, където Великобритания и Франция играят водеща роля. Сред вариантите са:

• създаване на буферна зона между Украйна и Русия,

• разполагане на до 30 000 европейски войници,

• патрулиране на въздушното пространство, за да се поддържат украинските летища отворени,

• сформиране на водена от Турция черноморска оперативна група за защита на корабоплаването.

Един западен служител обясни: „Основната цел е да се демонстрира на украинците, че ще се бием с вас, ако Русия нахлуе отново.“

Вашингтон все още не е готов да изпрати свои собствени войски, но се е ангажирал да осигури логистика и тежки самолети за транспортиране на силите, да подкрепи Украйна с оръжия (Patriot, HIMARS, крилати ракети ERAM) и да предостави сателитното разузнаване, което липсва на Европа. Координацията на мисията вероятно също ще трябва да бъде поставена под командването на американски генерал. Разглежда се на този пост върховният главнокомандващ на НАТО, генерал Алексус Гринкевич.

*Източници: БТА/БГНЕС