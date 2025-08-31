У крайна планира нови удари дълбоко в Русия, заяви в неделя президентът Володимир Зеленски след седмици на засилени атаки срещу руски енергийни активи.

"Ще продължим активните си операции точно по начина, необходим за отбраната на Украйна. Силите и ресурсите са подготвени. Планирани са и нови дълбоки удари в Русия", написа Зеленски в социалната медийна платформа "Х" след среща с висшия украински генерал Александър Сирски.

Report from Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi. First and foremost, about the Pokrovsk direction, where the Russian army is concentrating its greatest efforts and, accordingly, suffering the heaviest losses. Our units continue to carry out their assigned tasks in the Donetsk… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2025

Той коментира и текущото състояние на бойните действие на фронтовата линия, визирайки последен доклад на Сирски.

"Преди всички за Покровското направление, където руската армия съсредоточава най-големите си усилия и съответно понася най-тежките загуби. Нашите части продължават да изпълняват възложените си задачи в Донецка област и методично унищожават окупатора. По целия фронт, само през първите осем месеца на тази година, руснаците са загубили над 290 000 убити и тежко ранени войници. По-голямата част от тези загуби са понесени именно в Донецка област, като същевременно не успяват да постигнат нито една от стратегическите си цели".

"В определени сектори на фронта в момента се прилагат нашите стабилизационни мерки. Благодарен съм на всяко подразделение, което осигурява попълването на "обменния фонд" на Украйна – всяка седмица има съответни резултати", посочи Зеленски, вероятно визирайки пленените руснаци, които биват разменя в последствие за пленени от руските сили украинци, предаде БНР.

"Анализирахме подробно ситуацията в Запорожкото направление и намеренията на противника. Също така и ситуацията в граничните райони на Сумската и Харковската области. Ще продължим активните си действия точно по начина, необходим за отбраната на Украйна. Силите и средствата са подготвени. Планирани са и нови дълбоки удари", написа още той.