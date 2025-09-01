18-годишната студентка в Медицинския университет в Пловдив Добринка Костадинова е новата носителка на титлата „Мис Родопи – Кралица на киселото мляко 2025“.

Тя бе избрана на конкурса в родното си родопско село Момчиловци по време на Фестивала на киселото мляко. Сцената се превърна в празник на красотата, традицията и младостта, а публиката посрещна с аплодисменти новата носителка на престижната титла.

Дух

Тази година короната бе присъдена на 18-годишната Добринка Костадинова от с. Момчиловци. Тя впечатли журито и зрителите със своята харизма, грация и излъчване, като се превърна в истински символ на духа и традицията на Родопите. Конкурсът отличи и още няколко млади дами, всяка със своята неповторима индивидуалност: Лора Овчарова от София, на 20 години, получи титлата Miss Health Star и стана първа подгласничка. Мирослава Пандевска от Смолян, 18-годишна, бе удостоена с титлата Miss Longevity и стана втора подгласничка. Мария Петрова от Пловдив, на 20 години, грабна признанието Miss Vitality и зае третото място сред подгласничките.

Традиция

Любимка на зрителите тази година стана Цветелина Терзийска от Чепеларе, 19 г., която заслужено получи специалната награда на публиката. Фестивалът на киселото мляко в Момчиловци отново доказа, че съчетава традиция и съвременност, като събира хора от различни краища на страната в името на една от най-българските емблеми - киселото мляко. Конкурсът „Кралица на киселото мляко“ е едно от най-ярките събития в програмата, което всяка година предизвиква интерес и вълнение.