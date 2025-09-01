О бразци от кожа, които напълно имитират човешката, отгледаха австралийски учени от лабораторията на института „Фрейзър“ към Университета на Куинсланд за първи път, съобщи Ей Би Си. Постижението им може да помогне за лечението на редки генетични кожни заболявания.

„Смятаме, че сега пред нас се откриват възможности в търсенето на нови методи за лечение на множество редки заболявания“, казва директорът на института „Фрейзър“ Кияраш Хосротехрани.

За отглеждането на кожата са използвани стволови клетки, които са помогнали за пресъздаването на кръвоносни съдове, капиляри, космени фоликули, няколко слоя тъкан и имунни клетки.

Учените отбелязват, че получените образци са много по-съвършени от предишните, които са били по-тънки и са се състояли от един тип клетки.

Ей Би Си отбелязва, че австралийският щат Куинсланд, който се отличава с горещ климат, е на първо място в света по брой случаи на рак на кожата.

В предишно изследване учени създадоха „кожа в спринцовка“ за лечение на изгаряния и рани.



