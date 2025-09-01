Т ийнейджър бе убит от военна мина в Босна и Херцеговина.

Инцидентът е станал в събота в село близо до град Добой в централната част на Босна и Херцеговина, където минно устройство, вкопано в земята, се е задействало, след като 19-годишен млажед е влязъл в маркирано минно поле.

Според информация на босненските медии той се е опитвал да прибере стадо кози, които са се заблудили в опасната зона.

Момчето е третата жертва на остатъчни противопехотни мини от семейството си, посочва порталът.

Преди него в минно поле са загубили живота си чичо му и стринка му, а баща му, също вече покойник, губи крака си при подобен инцидент.

Няколко други местни жители също са били убити или тежко ранени от мини през годините.

Източник: БТА