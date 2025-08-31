Ч ленове и симпатизанти на партиите „Възраждане“ и „Величие“ блокираха Подбалканския път в района на "Вазовските машиностроителни заводи" (ВМЗ)-Сопот. В района има засилено полицейско присъствие, предаде БТА.

Урсула Фон дер Лайен: 1/3 от оръжията за Украйна са идвали от България (ВИДЕО)

Протестът е по повод на предстоящото днес посещение на премиера Росен Желязков и председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в държавното предприятие.

Стигна се и до напрежение между самите протестиращи. От обединение „Септември 29“ обвиниха лидера на „Възраждане” Костадин Костадинов, че ги гони от протеста.

Според протестиращите планираното изграждане на немски завод за барут във ВМЗ-Сопот не е печеливша инвестиция за страната ни. „Първо, ние трябва зададем въпроса защо България ликвидира своя завод за барут, който имаше преди това в Смядово, и защо сега се налага да правим нов и то на цената на стотици милиони. Само нашата част от инвестицията е близо един милиард лева”, подчерта лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.

Искаме да покажем на председателя на ЕК, че не е желана тук, защото тя разрушава икономиките и ценностите на държавите членки на Европейския съюз, каза по-рано днес народният представител Ангел Георгиев от "Възраждане". По думите му хората, които консумират властта в България, превръщат страната в опитно поле за евроатлантическите сили, които са готови чрез всякакви средства да воюват индиректно с Русия.

Основната причина да сме тук е, защото сме недоволни от подкрепата на Европейския съюз към управляващите в България, каза пред журналисти народният представител от "Величие" Костадин Хаджийски. Той заяви, че Урсула фон дер Лайен не е добре дошла в България.

Когато автомобил със специален режим на движение, но цивилен, се опита да влезе в завода, Костадинов застана пред колата и препречи пътя ѝ. Привърженици на формацията наобиколиха автомобила, блокирайки движението му. Жандармерията и полицията се намесиха. Стигна се до конфликт. От множеството беше изведен човек със знаме, качен на бус на жандармерията и отведен. След преговори с полицията и с един от пътниците в автомобила, лидерът на "Възраждане" се отмести и позволи на колата да влезе в завода.

От „Величие“ също изразиха съмнение. „Има засегнати икономически интереси отново. По принцип сме за инвестицията, но не харесваме хората, които я правят”, добави депутатът Костадин Хаджийски.

Полицията изведе двама души от протеста. Единият от тях запали знамето на НАТО.