П ремиерът Росен Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посетиха най-голямото държавно военно предприятие в България – „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, съобщиха от правителствената пресслужба.

Урсула фон дер Лайен кацна в България

Министър-председателят запозна Фон дер Лайен със съществуващото производство. В хода на разговора Желязков специално акцентира върху потенциала на завода за модернизация и развитие на нови производства в контекста на приноса на България за общоевропейската сигурност и отбрана.

"България има много силна традиция в ЕС. Най-големият частен работодател в страната е в отбранителната индустрия. 1/3 от оръжията за Украйна са идвали от България. Благодаря за подкрепата за воюващата страна. Бруталната война продължава четвърта година и Путин няма да спре", заяви Фон дер Лайен.

"В Сопот ще бъдат открити нови работни места. С новото финансиране е необходимо да бъдем добре координирани. Ще имаме съвместна пътна карта. През октомври ще обсъдим пропуските в отбранителните ни способности", обясни тя, предаде NOVA.

В завода в момента се провежда среща с участието на премиера Росен Желязков, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, министъра на отбраната Атанас Запрянов, министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов и председателя на най-голямата парламентарна група „ГЕРБ-СДС“ Бойко Борисов.

Премиерът Желязков запозна председателя на Европейската комисия с отбранителния капацитет на страната ни и с предприетите действия за неговото развитие и технологично обновление. Двамата обсъдиха също така възможностите за България по линия на европейския механизъм за сигурност „Safe“, включително подготовката на изграждането на двете нови производства, за които правителството си партнира с най-големия отбранителен концерн „Райнметал“.