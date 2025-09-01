О т 3 до 7 септември Варна ще се превърне в сцена на Световния фестивал на анимационния филм. За 21-ви път градът посреща най-доброто от анимационното кино, събирайки режисьори, артисти и автори на награждавани продукции от цял свят.

Фестивалът предлага над 70 заглавия от повече от 20 държави, включително късометражни и пълнометражни филми, експериментални и независими продукции, детски програми и тематични ретроспективи.

Основан през 1979 г., Световният фестивал на анимационното кино – Варна се утвърди като едно от най-значимите събития за анимация в Източна Европа и на Балканите. Той предоставя платформа за срещи между професионалисти, студенти и ентусиасти, насърчавайки диалога между поколенията и културите в света на анимацията.

Освен прожекциите във Фестивалния и конгресен център, посетителите могат да се включат в изложби, лекции, семинари и дискусии, които разкриват процеса на създаване на анимационни филми и откриват нови таланти.

ПРОГРАМА:

3 септември

19:00ч., Зала 1 - 1-ва Конкурсна програма КЪСОМЕТРАЖНА АНИМАЦИЯ (ОТКРИВАЩА ЦЕРЕМОНИЯ)

4 септември

10:30ч., зала 2 - 1-ва Конкурсна програма АНИМАЦИЯ ЗА ДЕЦА

12:00ч., зала 2 - Програма ЖУРИ - ПОЛ ДРИСЕН мастърклас/ филми

14:00ч., зала 2 - КИЧЪТ И АНИМАЦИОННОТО КИНО - Лекция на Жорж Сифианос

15:45ч., зала 2 - 1-ва Конкурсна програма БЪЛГАРСКА АНИМАЦИЯ

17:15ч., зала 2 - 1-ва Конкурсна програма СТУДЕНТСКА АНИМАЦИЯ

19:00ч., зала 2 - 2-ра Конкурсна програма КЪСОМЕТРАЖНА АНИМАЦИЯ(ОТКРИВАЩА ЦЕРЕМОНИЯ)

20:30ч., зала 2 - ИСТОРИЯ ЗА ОГЪНЯ - 1-ва Конкурсна програма ПЪЛНОМЕТРАЖНА АНИМАЦИЯ

5 септември

10:30ч., зала 2 - 2-ра Конкурсна програма АНИМАЦИЯ ЗА ДЕЦА

12:00ч., зала 2 - Програма ЖУРИ - АНТОНИО УИЛСЪН ЛАЗАРЕТИ мастърклас/ филми

13:30ч., зала 2 - ХАРАКТЕРИ на Теофраст - програма филми НБУ

14:30ч., зала 2 - Програма ЖУРИ - СТЕФАН ВОЙВОДОВ мастърклас/ филми

15:45ч., зала 2 - 3-та Конкурсна програма КЪСОМЕТРАЖНА АНИМАЦИЯ

17:15ч., зала 2 - 2-ра Конкурсна програма СТУДЕНТСКА АНИМАЦИЯ

19:00ч., зала 2 - 4-та Конкурсна програма КЪСОМЕТРАЖНА АНИМАЦИЯ

20:30ч., зала 2 - САНАТОРИУМ ПОД ЗНАКА НА ПЯСЪЧНИЯ ЧАСОВНИК - 2-ра Конкурсна програма ПЪЛНОМЕТРАЖНА АНИМАЦИЯ

6 септември

10:30ч., зала 2 - ФАНТАЗИЯТА НА КЛАРИС - 3-та Конкурсна програма ПЪЛНОМЕТРАЖНА АНИМАЦИЯ

12:00ч., зала 2 - Програма ЖУРИ - ВЕРОНИКА СОЛОМОН мастърклас/ филми

14:15ч., зала 2 - 3-та Конкурсна програма АНИМАЦИЯ ЗА ДЕЦА

15:45ч., зала 2 - 2-ра Конкурсна програма БЪЛГАРСКА АНИМАЦИЯ

17:15ч., зала 2 - 3-та Конкурсна програма СТУДЕНТСКА АНИМАЦИЯ

19:00ч., зала 2 - 5-та Конкурсна програма КЪСОМЕТРАЖНА АНИМАЦИЯ

20:30ч., зала 2 - АЗ СЪМ ФРАНКЕЛДА - 4-та Конкурсна програма ПЪЛНОМЕТРАЖНА АНИМАЦИЯ

7 септември

11:00ч., зала 2 - PRESENTATION - От студент до Робо Лаб - Изкуството да продаваш персонажи

13:00ч., зала 2 - Програма ЖУРИ - АНДРЕА МАРТИНЬОНИ мастърклас/ филми

14:30ч., зала 2 - СЛАВ БАКАЛОВ - 80-ти ЮБИЛЕЙ - програма филми

15:45ч., зала 2 - СТУДИО М.И.Р ПРЕДСТАВЯ програма филми

16:00ч., зала 1 - 5-та Конкурсна програма ПЪЛНОМЕТРАЖНА АНИМАЦИЯ - БУРЯТА

17:00ч., зала 2 - Документален филм за Боривой Довникович - Бордо - УЧИЛИЩЕ ЗА ХОДЕНЕ 2

19:00ч., зала 1 - ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕТО nрограма НАГРАДЕНИ ФИЛМИ

Любомир Славов