М истериозната руска станция „Радио на Страшния съд“ изпрати поредна серия от зловещи съобщения, предизвиквайки опасения в Европа, че нацията се готви за по-мащабна война.

Радиоканалът, известен като UVB-76 , излъчи множество предавания в код тази седмица, като изпрати три сигнала в миналия понеделник, последвани от още осем в сряда.

Всяко от загадъчните съобщения съдържаше набор от цифри и букви, включително кодовите думи PEPPER SHAKER, TRANSFER, PABODOLL, SPINOBAZ, FRIGORIA, OPALNY, SNOPOVY и MYUONOSVOD. През последната седмица слушателите са чули цели 15 тайни съобщения. Значението и предназначението им обаче остават загадка, пише Daily Mail.

В петък станцията сякаш излъчваше слаб звук на музика и продължителни изблици на морзов код. Руската късовълнова станция, наричана „Зумерът“ или „Радио на Страшния съд“, работи от 70-те години на миналия век, като най-вече издава постоянен, зловещ бръмчащ звук, наподобяващ повреден уред.

Експерти обаче предполагат, че UVB-76 е свързан с руското стратегическо военно командване, вероятно за изпращане на секретни заповеди до въоръжените сили на страната или агенти, действащи в чужбина. Обикновено тези мистериозни кодове се появяват все по-често по време на глобални кризи, като войната в Украйна, което накара министъра на отбраната на британското военно разузнаване (MIS) Ал Карнс да предупреди, че Европа може да е на ръба на война.

Карнс предупреди, че „сянката на войната чука на вратата на Европа“, добавяйки, че съюзниците на Обединеното кралство в НАТО трябва да са готови да отговорят.

Масивният взрив от кодирани сигнали в сряда започна в 1:07 ч. източно време и завърши около 4:26 ч . сутринта, според руския онлайн новинарски канал news.ru.