М омиче на 17 години е загинало, след като е паднало от четвъртия етаж на блок в кърджалийския кв. "Възрожденци", предаде БНР.

Момичето е открито пред жилищната сграда сутринта на 14 декември. На място са пристигнали екипи на Спешна помощ и полицията.

Спешните медици са констатирали смъртта на момиче, като не са открити следи от насилие и данни за престъпление. По случая е образувано досъдебно производство.

По неофициална информация тийнейджърката се е самоубила след рожден ден на своя приятелка, пише 24rodopi.com.