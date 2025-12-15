Ф алшива обява накара поне 30 души да посетят Бачковския манастир с надеждата, че монахът Николай лекува диабет с билки. Измамниците използват името на светата обител, за да подмамят страдащите от коварната болест хора.

Обявата циркулира в интернет и независимо от сигналите към различни групи във Фейсбук тя не е свалена, оплакаха се пред „Телеграф“ от светата обител.

Интелект

„Хора идват да питат в манастира. Иначе самата обява не съм я виждал. Казаха ми, че била публикувана снимка със свещеник и около него медицински лица. Това хората го взимат за достоверно. Такава снимка обаче всеки може да направи с изкуствен интелект. Всичко това е измама. От 40 години в манастира не е имало монах с име Николай и въобще не е имало и монах, който да лекува с билки. Изобщо нашите монаси не се занимават с билкарство. Вярно е, че хората, които са болни, търсят надежда във всичко. Като кажат, че е от монах, вероятно вярват повече. Такова нещо обаче няма. Това е манипулация. Нека хората не се лъжат, да не идват да го търсят в манастира“, коментира Стамен Пепелишев, служител в манастира.

Позиция

Йеромонах Паисий, който е запознат с обявата, е категоричен: „Някои недоброжелателни хора решили да замесят името на Бачковския манастир и разпространили фалшива новина, че тук се подвизава монах с името Николай, който извършва чудеса и изцелява болни. Монах или игумен с това име не е имало в манастира от повече от 100 години насам. Ние не препоръчваме на хората как да се лекуват – ние се грижим за духовното им състояние, за здравословното си има лекари”, подчерта йеромонах Паисий. От Бачковския манастир призоваха гражданите да не се предоверяват лесно на информации от интернет, а да се свързват директно с манастира, ако имат въпроси или съмнения. Фалшивата обява вече е свалена и изтрита от интернет пространството.

Константин Събчев