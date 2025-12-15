К огато става въпрос за Коледа, малко неща не успяват да уловят празничния дух – блещукащи светлини, празнични филми и, разбира се, любимите празнични песни.

Но докато тези мелодии изпълват домовете ни с веселие, те също така пълнят банковите сметки на своите създатели с изумителни суми година след година.

Някои от тези сезонни хитове са се превърнали във финансови златни мини, генерирайки милиони от авторски права. И не само за Марая Кери.

Всъщност, макар All I Want for Christmas Is You да остава вечен фаворит, тя не е най-печелившият изпълнител в света на коледната музика.

Друг изпълнител тихомълком си е спечелил титлата, печелейки приблизително 1 милион паунда годишно от един-единствен празничен хит, който продължава да доминира в класациите и плейлистите всеки декември, пише Sun.

Въпреки че се твърди, че „Кралицата на Коледа“ е прибрала зашеметяващите 8 милиона паунда само от коледни стриймове на хитовата си песен, има един изпълнител, който печели все повече всяка година. И така, кой е въпросният човек?

Това е „Кралят на Коледа“, канадският певец Майкъл Бубле. 50-годишният изпълнител е най-печелившият по време на празничния сезон. От общо 26 милиона паунда, идващи от стрийминг в Spotify, 11,8 милиона паунда са от Christmassongs - най-високият общ приход от всички изпълнители.

Ариана Гранде е на трето място. Това е въпреки че само 4% от музиката й в Spotify е на коледна тематика, като например „Santa Tell Me“. И все пак 32-годишната звезда от „Wicked“ все още получава 5,8 милиона паунда за приноса си към любимите коледни плейлисти на Spotify. Това е в допълнение към 133-те милиона паунда, които получава от останалата част от дискографията си.

„Wham's Last Christmas“, издадена през декември 1984 г. и изпълнена от музикалната легенда Джордж Майкъл, който за съжаление почина на Коледа 2016 г. на 53-годишна възраст, е на четвърто място, като огромният им хит генерира 4,5 милиона паунда годишно само от стриймове в Spotify.

Джъстин Бийбър е следващият в списъка, печелейки 3,6 милиона паунда от коледните си песни, сред които „Christmas Love“, „Mistletoe“ и записи на „All I Want For Christmas Is You“ и „Santa Claus is Coming To Town“.

Бренда Лий може и да е на 81 години сега, но все още е „Rockin' Around The Christmas Tree“ от хита, който издаде през 1958 г., когато беше само на 13 години. Твърди се, че той ѝ е донесъл колосалните 3,5 милиона паунда от стрийминг услуги.