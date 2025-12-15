Р ежисьорът Роб Райнер и съпругата му Мишел са намерени с прерязани гърла. Полицията е убедена, че член на семейството е виновен за смъртта. Трагедията се е разиграла по време на разгорещен спор в дома им в Лос Анджелис, което е довело до трагичната им смърт, пише TMZ.
ТРАГЕДИЯ В ХОЛИВУД: Откриха известен режисьор и съпругата му мъртви
Не е ясно какво е предизвикало спора, който се е разразил в неделя следобед в Брентвуд. TMZ обаче съобщава, че една от дъщерите на Роб е намерила родителите си мъртви и е казала на полицията, че член на семейството ги е убил. PEOPLE съобщава, че синът на двойката, Ник, е разпитван във връзка с убийствата.
🚨OMG..ROB REINER & WIFE MICHELE MURDERD BY MIDDLE SON NICK REINER WHO IS MISSING ACCORDING TO SOURCES.— Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) December 15, 2025
Nick previously battled severe drug addiction starting in his teens enduring 17 rehab stints homelessness in multiple states, and periods on the streets. He co-wrote the 2015… pic.twitter.com/PTlhZAYVAV
Източници на TMZ също така казват, че дъщерята е казала на полицията, че членът на семейството „трябва да бъде задържан“, защото е „опасен“.
Роб и Мишел са получили разкъсвания, съответстващи на рани от нож, а отделът за грабежи и убийства на LAPD разследва случая.
Аудиозапис от диспечера улавя пожарникар, който вика подкрепление към имението Брентвуд около 15:30 ч. Местно време, въпреки че не предоставя допълнителна информация за обстоятелствата в жилището.
Роб Райнер беше на 78 години, а съпругата му Мишел на 68.