Р ежисьорът Роб Райнер и съпругата му Мишел са намерени с прерязани гърла. Полицията е убедена, че член на семейството е виновен за смъртта. Трагедията се е разиграла по време на разгорещен спор в дома им в Лос Анджелис, което е довело до трагичната им смърт, пише TMZ.

ТРАГЕДИЯ В ХОЛИВУД: Откриха известен режисьор и съпругата му мъртви

Не е ясно какво е предизвикало спора, който се е разразил в неделя следобед в Брентвуд. TMZ обаче съобщава, че една от дъщерите на Роб е намерила родителите си мъртви и е казала на полицията, че член на семейството ги е убил. PEOPLE съобщава, че синът на двойката, Ник, е разпитван във връзка с убийствата.

🚨OMG..ROB REINER & WIFE MICHELE MURDERD BY MIDDLE SON NICK REINER WHO IS MISSING ACCORDING TO SOURCES.



Nick previously battled severe drug addiction starting in his teens enduring 17 rehab stints homelessness in multiple states, and periods on the streets. He co-wrote the 2015… pic.twitter.com/PTlhZAYVAV — Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) December 15, 2025

Източници на TMZ също така казват, че дъщерята е казала на полицията, че членът на семейството „трябва да бъде задържан“, защото е „опасен“.

Роб и Мишел са получили разкъсвания, съответстващи на рани от нож, а отделът за грабежи и убийства на LAPD разследва случая.

Аудиозапис от диспечера улавя пожарникар, който вика подкрепление към имението Брентвуд около 15:30 ч. Местно време, въпреки че не предоставя допълнителна информация за обстоятелствата в жилището.

Роб Райнер беше на 78 години, а съпругата му Мишел на 68.