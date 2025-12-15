Т рагедия разтърси Холивуд.

Американският режисьор и актьор Роб Райнър и съпругата му Мишел са намерени мъртви в дома им в Лос Анджелис.

Това предадоха световните агенции, като цитираха представител на правоохранителните органи, запознат с разследването и пожелал анонимност.

По първоначални данни смъртта на двете жертви е настъпила от прободни рани и разследващите са разпитали член на семейството.

От пожарната на Лос Анджелис съобщиха, че са се отзовали на сигнал за медицинска помощ малко след 15:30 ч. местно време и са намерили 78-годишен мъж и 68-годишна жена мъртви в къщата им в престижния район Брентуд в западната част на града, където живеят много знаменитости.

Детективите от отдела за грабежи и убийства разследват „предполагаемо убийство“ в дома на Райнър, каза Майк Бланд от полицейското управление в Ел Ей.

Работата на Райнър включва култови филмови творби, сред които „Когато Хари срещна Сали“, „Мизъри“ и „Доблестни мъже“.

Източник: БТА