С пециализирана полицейска акция за противодействие на разпространението на наркотични вещества се е провела във Варна, съобщават от полицията в морската столица. Задържани са двама варненци, рецидивисти на 37 и 55 години. При претърсване в жилищата им полицаите намерили и иззели метамфетамин, електронни везни и пари в различна валута.

Операцията е била под ръководството на прокуратурата и срещу нарушителите е образувано досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР във Варна.

От там допълниха, че наркотични вещества са открили в мъж на 28 години и 18-годишна жена. Те били отведени в ареста на Второ РУ, тези дни. При направения им обиск, служители на полицията намерили в тях марихуана и метамфетамин. По случаите са образувани бързи производства.

Любомир Славов