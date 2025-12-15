Р еал Мадрид победи Алавес като гост с 2:1. Успехът, който е втори пореден за „кралския клуб“ далеч от „Бернабеу“, дойде с голове на Килиан Мбапе и Родриго, като по този начин Реал събра 39 точки и се приближи на 4 от втория Барселона, а по този начин и запази засега мястото на своя треньор Чаби Алонсо. Голът за Алавес бе дело на Карлос Висенте, а баските остават с 18 точки на 12-ата позиция в таблицата.

Тимът на Чаби Алонсо поведе в резултата на „Мендисорота“ в 24-ата минута, когато Джуд Белингам намери Килиан Мбапе, който нахлу от лявото крило в наказателното поле и с прекрасен изстрел с десния крак заби топката в горния ляв ъгъл!

Четири минути по-късно Белингам също прати топката в мрежата на Алавес, но голът не бе зачетен заради игра с ръка.

Домакините можеха да изравнят, но Тибо Куртоа направи страхотно спасяване при удар на Пабло Ибаньес в добавеното време на първата част.

Защитата на Реал Мадрид бе високо изнесена през второто полувреме и Алавес се възползва от това в 68-ата минута. Антонио Бланко направи феноменално изеждащо подаване за Карлос Висенте, който остана сам срещу Куртоа и го преодоля за 1:1! Попадението бе прегледано за евентуална засада, но Антонио Рюдигер я покриваше и радостта за баските остана!

В 76-ата минута Винисиус бе изведен на лявото крило, откъдето центрира ниско в наказателното поле и прати топката на пътя на Родриго, за да може той да я прати в долния ляв ъгъл и да завърши бразилската комбинация с гол!

Три минути преди края на редовното време Винисиус се свлече в наказателното поле след контакт със съперников футболист, но съдията не реагира, като гостите претендираха за дузпа, а домакините искаха жълт картон за нападателя, който щеше да му е втори.

В реакцията си, телевизията на Реал Мадрид заяви: „Това беше абсолютен позор. Ясна дузпа, която не е отсъдена срещу Винисиус от VAR-човека, който даде пресконференцията преди финала за Купата на Краля през миналия сезон.“

„Невъзможно е да не се отсъди тази дузпа“, каза RMTV.