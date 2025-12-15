- Г-н Ганев, правителството падна, това очакваше ли се, избързаха ли или се забавиха?

- След началото на протестните действия в България имаше нова политическа ситуация, в която правителството вече беше поставено под много сериозен уличен натиск и то навлезе в агонизираща фаза. Оттук нататък решенията бяха две. Или да се държи на всяка цена и съответно да бъдат увеличени щетите върху всички партии, които съставляват управляващото мнозинство. И вариант номер две - да се търси по-бърза оставка, за да се минимизират щетите. Това, което очевидно са решили, е именно по-бърза оставка и минимизиране на щетите. Защото представете си как би изглеждало едно правителство, което иска да остане на всяка цена под засилващ се натиск. Всяко едно негово действие, назначение, законодателна инициатива, всичко това щеше да среща много мощна реакция, огромно недоволство. И това само ще ги доведе до спад в подкрепата и съответно до увеличаване на подкрепата за политическата алтернатива. Тази нова политическа ситуация след началото на протестите скъси хоризонта на това правителство. Те предпочетоха да избързат, за да минимизират щетите.

- Прозира ли тук една ръка, която активира ПП-ДБ, или наистина проектобюджетът отприщи нещата?

- Не е нито едно от двете според мен. В България тлееше сериозно социално напрежение. То се трупаше в продължение на месеци поради много причини. Когато има политическо и социално напрежение и то се трупа, едно събитие, което може да не е кой знае колко значимо, може да запали искра, която подпалва голям огън. В случая бюджетът беше тази искра, която запали това социално недоволство. И както видяхте, исканията за изтеглянето му бяха удовлетворени, но това не тушира недоволството. Дори бих казал, че последната демонстрация премина в класически антиправителствен протест. Оттук нататък вече нямаше действие, което правителството да направи, за да успокои това социално напрежение.

- Кой спечели от тази оставка - народът или политиците се уплашиха, или пък решиха да не носят отговорност?

- Няма никакво съмнение, че протестните действия предизвикаха тази оставка. Тя е пряка последица от недоволството. Оттук нататък партиите, съставляващи управляващото мнозинство, прецениха, че навлизат в агонизираща фаза и че всеки ден ще бъде по-голяма щета за тях. А кой ще спечели ще видим на изборите. И тук идва големият въпрос, на който все още нямаме отговор, но предполагам, ще го получим в рамките на следващите няколко седмици - ще има ли нов политически проект на сцената, оглавен от президента Румен Радев.

- Той каза, че най-малко, когато очакваме, ще го обяви.

- Така или иначе заявките му в последните няколко месеца мисля, че са достатъчно ясни и категорични. Те по-скоро са, че няма да остане безучастен към политическия процес в страната, ако има предсрочни парламентарни избори. Той самият призова за предсрочни избори.

- Това означава ли, че е готов?

- Така изглежда от неговите позиции, да.

- Румен Радев алтернатива ли е на сегашната ситуация? Някои хора виждат спасение в него.

- Въпросът е дали и колко избиратели ще го припознаят като алтернатива на настоящото управление. Той ще има най-голям потенциал да бъде припознат като такъв.

- Дали има пречка да влезе в битката за вота на избирателите?

- Той няма никакъв проблем да се включи, защото и без регистрирана партия може да направи така, както направиха “Продължаване промяната” през 2021 година. Две-три партии правят една предизборна коалиция, кръщават я, както си поискат, и се явяват на избори по този начин.

- Т.е. Радев може още утре да обяви политическия си проект, така ли?

- Да, разбира се.

- Ще успеят ли ПП-ДБ да повишат електоралната си подкрепа след организираните от тях протести?

- Няма никакво съмнение, че протестите, поне в София, наливаха вода в тяхната мелница. Те вероятно ще повишат резултата си в сравнение с този, който беше през октомври 2024 година. Това далече не означава непременно, че те ще бъдат припознати като основна алтернатива на статуквото на управляващите. Покачването на резултата обаче може да не се отрази сериозно върху техните мандати, особено ако избирателната активност е по-висока. И това да не доведе до много по-голяма численост при едни нови избори, на които Радев се яви. Той е и техен конкурент на електоралното поле „Анти-Борисов, Анти-Пеевски“.

- Кой губи най-много от тези предсрочни избори?

- Най-много губи очевидно управляващото мнозинство. То губи властта, на първо място. От гледна точка на електорална подкрепа влизаме в хипотезата, че Радев е на терена, понеже коментирахме такава ситуация. Най-големите губещи от това ще бъдат „Възраждане“, МЕЧ, „Величие“, БСП и ИТН. Той няма да навлезе толкова мощно в полето нито на ГЕРБ, нито на ДПС-НН.

- Значи Радев ще отнеме от електората на тези партии?

- При всички случаи, но най-големият резерв на президента Радев не е в някоя от съществуващите партии, а е в партията на негласуващите. Големият въпрос е колко избиратели ще успее да мотивира от тези, които не гласуват, и ще успее да ги накара да излязат и да упражнят правото си на глас.

- ГЕРБ ще запазят ли позициите си след това решение, което определено е тяхно, независимо че е под натиска на протестите?

- ГЕРБ разполагат със сравнително твърд и мобилизиран електорат, но при една по-висока избирателна активност тяхната относителна тежест ще падне без съмнение. Едно е да имаш половин милион гласа при избирателна активност от 2 милиона и половина, друго е да имаш половин милион гласа при избирателна активност от 3 милиона и 300 хиляди. Тогава процентът е по-нисък.

- Очаква ли се да се увеличи избирателната активност на фона на тези протести?

- Ако има нов субект на сцената, който успее да бъде припознат като легитимна политическа алтернатива, това ще увеличи избирателната активност. Ако погледнете електоралната история назад в годините, ще видите, че тогава, когато има нов голям субект, който е припознат като политическа алтернатива, това води до покачване на избирателната активност. Очевидно тече политизация в обществото и има сериозна гражданска енергия, която се изля по площадите. Това подсказва, че би трябвало да има по-висока избирателна активност.

- Сгреши ли Борисов, че започна да работи с Делян Пеевски и можеше ли, ако не го беше направил, да изкара цял мандат?

- Правителството започна без подкрепата на Пеевски. Продължи с нея. Със сигурност това не беше популярна коалиция като цяло. Всяка една от тези партии, които съставляваха това мнозинство, е говорила в последните месеци, години, че никога няма да направи коалиция с другата. Коалицията не тръгна с кой знае какво одобрение още в самото начало. Дали имаше алтернатива на това? Тя беше свързана с нови избори след октомврийските такива. Тогава обаче всички щяха да загубят. И тогава можеше Радев да предпочете да скочи по-рано. Така че партиите от мнозинството нямаха кой знае какви варианти в началото.

- Ако няма нов субект, нов играч, избирателната активност ще си остане същата, така ли?

- Би останала ниска, да.

- ИТН ще отпаднат ли от парламента след предсрочните избори?

- Със сигурност, ако Радев навлезе на терена, предизвикателството пред тях ще е огромно.

- Тежка ли е политическата ситуация, в криза ли сме или сме на път да я разрешим?

- Ние сме в политическа криза от 2020-2021 година. Няма нито едно редовно правителство. Имам предвид това на Кирил Петков, това на сглобката и това на Росен Желязков. Нито едно от тях не е изкарало повече от една година. Всички изкараха по-малко от 12 месеца. Нямаме никакво съмнение след този развой на събитията, че България продължава да се намира в политическа криза. Дали тази политическа криза ще намери решение на предстоящите избори през февруари-март е въпросът, на който никой в момента не може да отговори, защото ние не знаем дори партиите, които ще се явят.

- Този предсрочен вот ще обърка ли президентските избори?

- Със сигурност президентските избори ще се намират в друг контекст, защото досегашният беше на президентските избори да се яви кандидат на статуквото, от една страна, и кандидат на алтернативата, от друга. Тя имаше всички шансове да спечели вота, но не това ще бъде ситуацията през октомври 2026 година.

- „Възраждане“ заявиха, че са готови да управляват с Радев. Той обаче ще иска ли?

- Не изключвам нищо. Радев ще посегне към всички опции, които не са свързани с ГЕРБ и ДПС-НН.

- Той към националистическа партия ли ще се движи?

- Очевидно той оформя профил на антистатукво играч с нюанси спрямо европейската интеграция. Има вече лява биография като кандидат за президент и елемент на национализъм.

Това е той:

- Доктор по политология.

- Преподавател в СУ "Св. Климент Охридски".

- Автор на книгите "Пътят към конституцията" и "Българската политическа почва".

- Съосновател на Изследователски център "Тренд".

Владимир Христовски