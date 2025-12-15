Б ългария изостава дори и от Бангладеш по отношение на мерките за ограничаване на екранното време на децата и използването на мобилните телефони в училище.

Това показа обстойна проверка на „Телеграф“ на глобалните тенденции в тази посока, провокирана и от стартиралата по инициатива на Министерството на образованието и науката (МОН) дискусия за въвеждането на регулации за употребата на социални мрежи от малолетни.

МОН готви забрана в училищата!

В азиатската държава, от която напоследък и родният бизнес внася работници, още от 2017 година има пълна забрана на мобилните телефони за ученици и учители в училища и колежи. У нас това се предвижда чрез одобрения в образователната комисия на НС законопроект за промени в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), като, разбира се, мерките няма да засегнат учителите. Преди оставката на правителството очакванията бяха промените в закона да бъдат гласувани в пленарна зала през януари. Така можеше още от втория срок на настоящата учебна година учениците да не могат да използват електронни устройства за необразователни цели. Забраната ще влезе веднага след обнародването на закона в „Държавен вестник“.

Забраняват социалките на деца под 16-годишна възраст

Шкафчета

И в момента в много училища от образователната ни система телефоните се съхраняват в шкафчета по време на учебния ден, следвайки практика, наложена в доста други държави начело със Сингапур, където децата получават едно от най-добрите образования в света според международните критерии за качеството. Там устройствата не се използват извън строго учебни цели.

Първата държава в света, в която е приет закон за екранно време, е Тайван. Това се случи още преди 10 години. Там прекомерната употреба на екрани е класифицирана като пристрастяване, а родителите подлежат на глоби до 1600 USD при доказани вреди за детето. Тайванският закон служи като международен прецедент за „дигитално здраве“. Факт е, че все повече държави приемат законодателни и институционални ограничения за защита на децата от прекомерна употреба на дигитални устройства. Мерките се основават на доказателства за негативни ефекти върху психичното, когнитивното, социалното и физическото здраве.

В Китай също са въведени регулации за непълнолетни, включително възрастово-специфични ограничения на екранното време. Там има и строг контрол върху игрите, нотификациите и функциите в приложенията, както и ограничени часове за достъп до дигитално съдържание. От 2020 г. в префектура Кагава в Япония има доброволни насоки. Там ограниченията са фокусирани върху зависимостта от видеоигри и ограниченията са по 60 минути на ден в делнични дни и 90 минути през уикендите.

ГОЛЯМАТА МЕТЛА: 16 000 ученици аут от школото заради телефони!

Строгост

Австралия прие един от най-строгите закони в света. Там от миналата година е налице пълна забрана за използване на социални мрежи от лица под 16 години. Платформите са задължени да внедрят надеждна система за верификация на възрастта и се налагат санкции при неспазване на забраната.

Някои от щатите в САЩ също въвеждат забрани за телефони в училище. Там има законодателни инициативи за ограничаване на достъпа до социални мрежи под 16 или 18 години. Подобна е ситуацията и в Канада като в Онтарио и Квебек телефоните са забранени по време на час и се използват само за учебни или медицински цели. Във Великобритания има препоръка всички училища да станат „зони без телефони“ и на все повече места тя се прилага.

Бразилия също има национален закон със забрана за използване на мобилни устройства във всички училища, по време на часове, междучасия и почивки. Изключения се допускат по въпроси, свързани със здравето, образованието и достъпността, за да може родителите да са във връзка с децата си. Училищата в страната на кафето са задължени да въведат програми за психично здраве и обучение на учителите за разпознаване на дигитална зависимост. Картината в Аржентина е подобна. Там в детски градини и начални училища устройствата са забранени по време на уроци и почивки, а в средните училища телефоните се съхраняват в шкафчета, освен ако не са необходими за учебни цели.

Европа

Широкообхватният Закон за цифровите услуги на ЕС, внесен миналата година, включва някои специфични защити за деца, но държавите също създават свои собствени закони в отговор на обществените опасения. От май тази година забрана на мобилни устройства по време на учебни часове за ученици до осми клас бе въведена в Австрия. Германците все още нямат национална забрана, но детските градини и яслите следват насоки на Световната здравна организация (СЗО) с препоръки за избягване на екранно време в ранно детство.

Вече повече от две години във Франция за регистрация в социални мрежи за деца под 15 години се изисква родителско съгласие. Платформите са задължени да въведат верификация на възрастта или подлежат на значителни глоби. Паралелно със законовите мерки там се акцентира и на образователни програми за родителите. Правителството на Швеция проучва възможността за забрана на смартфоните в началните училища на национално ниво, но такава е факт в Нидерландия - в средните училища от януари 2024 г., а в началните училища от септември 2024 г. Много училища разширяват забраната и към междучасията, като на този фон е отчетено подобрение в концентрацията и атмосферата в клас.

Дания също подготвя национална забрана, която ще направи всички училища „без телефони“. Според нея деца от 7 до 17 години няма да могат да носят устройства. Там се препоръчва децата под 13 години изобщо да не притежават смартфони заради рисковете за психичното здраве и забавено когнитивно развитие. В скандинавската държава последваха примера на Австралия и постигнаха политическото съгласие за ограничен достъп до социалните мрежи на деца до 15 години.

И Виктор Орбан взе мерки за проблемите на младите

В ръководената от Виктор Орбан Унгария от 2024 г. има пълна забрана на мобилни телефони за всички ученици от 1 до 12 клас. Тя е аргументирана на правителствено ниво с влошено внимание, поведенчески проблеми и спад в академичните резултати.

През тази учебна година има забрана на развлекателната употреба на мобилни устройства за ученици от детска градина до средно образование и във френскоговорящата част от Белгия, а Финландия също вече въведе използването на телефони по време на учебния ден. Както и у нас в Италия множество училища доброволно въвеждат забрани, а националната политика е в процес на подготовка.

Испания криминализира фалшивите изображения

В Испания се подготвя цялостен закон за защита на непълнолетните, който предвижда минимална възраст за социални мрежи – 16 години. Въвеждат се прегледи за дигитална зависимост по време на медицинските профилактики.

Правителството също така поиска да се криминализира създаването на „дълбоко фалшиви“ изображения, генерирани от изкуствен интелект, включващи сексуално съдържание и споделянето на порнографски материали с деца, съобщи министърът на правосъдието Феликс Боланьос пред репортери след заседание на кабинета по-рано тази година.

Людмил Христов