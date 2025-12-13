Н авлизате в лична година 8-ца, която ще изисква активни и борбени действия. Предстои ви личностна трансформация, сякаш се събуждате от сън и ще го почувствате веднага след 20 януари, когато ще навлезем в годината на Огнения кон, а той не си поплюва, разритва и подпалва всичко, което се изпречи на пътя му или се опитва да попречи на личната му амбиция и инициатива.

Родените на обед правят обезпечаваща крачка в средата на април, но тя ще е свързана и с приключване на някои връзки. За по-опитните това лято ще донесе възможност да се включат към паралелен бизнес, да разширят дейността си и да печелят от две места. През втората половина на ноември вече стъпвате на личната си мисия, а тя ще изисква през 2027 да определите приоритетите и да решите с кого и в каква посока ще продължите. Постарайте се през 2026 да си осигурите по-голям избор от варианти, за да има с какво да приключвате през 2027.

Родените днес с Луна във Везни и Слънце в съвпад с Венера са артистични и творчески личности с огромен личен чар и обаяние, с дарби за изкуство и артистични занимания. Родените на изгрева имат шанс да станат световноизвестни. Те ще владеят сцената и сърцата ни с изявите си, а ако напишат нещо, то ще стане бестселър. Родените на обед е вероятно да намерят партньора си в живота и брака сред родените около есенното равноденствие. Родените на залеза ще имат успешни връзки не само в професионален план, но и в брака. Ще наследят имоти по няколко линии, но често ще си сменят работата, преди окончателно да открият себе си.

Овен 21 март – 20 април

Ден на коренната реформа. Не опитвайте да задържите промените, старото си отива, някои връзки излизат от контрол и изискват преговори за запазване или подновяване на условията. Не се поддавайте на провокации и съблазни. Денят е неблагоприятен за сделки и оперативни намеси в областта на отделителната система и бъбреците. Не е ден и за маникюр. 13-14-и са дни на излишно противопоставяне и проблеми със закона. Бъдете внимателни, не влизайте в спорове и интриги. На 15-и постигате крайната си цел, но на 16-и срещате колективен отпор. Работете самостоятелно. 17-18-и са дни на успехи и постижения, пътувайте, направете огледи и резервации. За 19-и не планирайте важни стъпки и подписване на нови договори.

Телец 21 април – 20 май

Ден на ненаситните апетити. Всеки вдига исканията и цените и не е склонен да отстъпва от позицията си, дори и да усеща, че не може да се справи. Някой решава да замине, след като не е получил желаните цени, постове и екстри. Чувства се остра нужда от реформи. Не чакайте, не оставайте повече в старото положение. И сексуалната енергия днес подкопава здравето. На 13-и промените идват, независимо дали искаме или не. На 14-и получавате вдъхновение как да постъпите и къде е най-доброто място, в което да се внедрите. На 15-16-и Луната ви гледа в опозиция от Скорпиона. Очаквайте предателства и противопоставяне на всички нива. На 17-и към обед стъпвате на здрава основа и на 18-19-и подписвате нови договори.

Близнаци 21 май – 21 юни

Препоръката за деня е да се започне пост. Въздържайте се и от взимане на прибързани решения, особено ако ще определят насоките на живота и дейността ви в бъдеще. Погрижете се за здравето, днес може да намерите нужните хора или лечения. Сега е моментът да сложите чертата в деловите отношения и финанси, да си направите равносметка и да продължите напред. 13-и е благоприятен за приключване на дела и дейности и за финализиране на договори. Още на 14-и започнете с неизбежните реформи. На 15-и постигате отдавна желаната цел. За 16-и се препоръчват само двустранни срещи и то на свой терен. На 17-и действайте в обединен екип, нужна ви е подкрепа и защита. На 18-19-и ще срещате противопоставяне по всички линии.

Рак 22 юни – 21 юли

Родените около 1 юли днес лесно губят самообладание, правят грешен избор или взимат неадекватни и губещи решения. Не се подавайте на гнева, щадете кръста и бъбреците. Не планирайте тежки физически натоварвания или опасни преходи в планината. Движете се внимателно, спазвайте закони и предписания. Нищо ново не започвайте, а приключвайте. На 13-14-и Луната е в конфликт с Юпитер от Рак. Спазвайте закони и предписания. От 15-и навлизате в силен тридневен период, който ще разреши голяма част от личните ви проблеми и ще донесе постъпления в бюджета. За 17-и насрочете важни срещи и начинания, публични и лични изяви. 18-и дава нова база, уреждат се имотни и фирмени отношения. 19-и е рисков.

Лъв 22 юли – 22 август

Ден за размисъл преди взимане на важни решения в утрешния ден. Останете насаме, обмислете решенията и действията си. Символи на този ден са саможертвата, разбирането и прошката, не тръгвайте с ултиматуми и заплахи. Не си режете ноктите и не се подстригвайте. Сънищата се тълкуват наобратно. Препоръчват се лежерни разходки и оздравителни процедури. 13-и е ден на голямата захапка, всеки тръгва с голямата кошница, защитавайте интересите си. 14-и изисква и носи промяна в курса. От 15-и навлизате в труден тридневен период, особено по отношение на имотните делби. Отложете за 18-и, когато с всеки може да се разберете, да подпишете договор и да осъществите полезни връзки. На 19-и нищо важно да не се започва.

Дева 23 август – 22 септември

Днес се срещаме с конфликтни и рискови ситуации, които ще ни накарат да потърсим други пътища и подход към проблемите. Доверете се на инстинктите, не тръгвайте отново с хора, които веднъж вече са ви предавали. Денят се свързва с отровата лекарство. Търсете точната дозировка и точните граници в деловите и личните отношения. 13-и е един от дните, в които може да излекуваме както себе си, така и другите. 14-и идва с реорганизации у дома и в начина ви на живот. На 15-и гонете крайни цели, а за 16-и планирайте консултации със специалист в нужната ви област. На 17-и всичко тръгва по вода. На 18-19-и срещате прегради по пътя, а привидно изгодни предложения ще ви ограбват.

Везни 23 септември – 22 октомври

Денят носи тенденция към скандали и авантюристично поведение, което при други обстоятелства не бихте си позволили. Лесно се освобождават незадоволените апетити, някой върви към изневери, а друг посяга на чужда собственост и пари. Днес и утре сте склонни да нарушавате закони и обещания, от което не очаквайте нищо добро. Внимавайте с алкохола. На 13-14-и Луната от Везни е в конфликт с Юпитер от Рак. Семейните дела зациклят заради професионалните и обратното. На 15-и постигате желаното, ако не се разсейвате с друго. За 16-и не организирайте съвместни делови начинания. 18-и дава шанс за имотни придобивки, ремонти и договаряне. За 19-и не планирайте нищо важно, спазвайте диета.

Скорпион 23 октомври – 22 ноември

Ден на коренната реформа. Може да сложите край на дълъг период от време, в което сте изчаквали надявайки се на промяна в отношения, работа и връзки, но вече е важно да вземете решение и да подредите живота си така, както ще е най-добре за вас. Не се събирайте с много хора, не позволявайте да ви увещават, постъпете така, както сте го решили. 13-и е свързан с преследването и изгнанието, не взимайте прибързани решения за заминаване. На 14-и път ще се намери, ще се прочистите от страховете и на 15-и ще уредите проблемите. За 16-и организирайте двустранни срещи, а на 17-и използвайте юмрука на колективната сила. На 18-и може да се окажете с една идея по богати и защитени. На 19-и нищо важно не започвайте.

Стрелец 23 ноември – 21 декември

Денят идва с конфликти, които водят до неотложни реформи в отношенията и деловите връзки. Не може да се задържи статуквото. Отварят се огромни апетити, особено там, където много неща не достигат, а други пречат на изявата. Ден на невъзвращенците, лесно се взимат решения за заминаване и раздели. Децата си тръгват по пътя или обръщат гръб. 13-и е ден за здравословни процедури, не взимайте важни решения. 14-и дава нови посоки и насоки, взетите преди решения се отлагат. На 15-и постигате първата си важна победа в новия път. 16-и идва с разногласия, битки и конфликти, ограничете контактите. На 17-и всичко може да се постигне и уреди. 18-и е ден за сделка с имот. 19-и е кризисен, предстои новолуние в Стрелец.

Козирог 22 декември – 20 януари

Днес приключваме със старата програма и с част от житейския си път. Луна и Юпитер са в конфликт спрямо Козирога в този уикенд. За родените в първата декада днешният ден ще донесе неочаквани грижи и проблеми, а очакваните ще ви изпратят и насочат към нова среда и дом. Освобождават се залпово енергии, слагате край на изчакването и избирате посока. На 13-14-и Луна и Юпитер са в конфликтни аспекти към Козирога, не взимайте прибързани решения. На 15-и ограничете контактите и не позволявайте намеси в личния ви избор. 16-и е ден на конфликти там, където се събере тълпа. 17-и ни събира заедно в посока на съвместната инициатива. Работете екипно. На 18-и решете имотен спор. 19-и е ден на фалшивите връзки.

Водолей 21 януари – 18 февруари

Време е да се вземат отдавна отлаганите решения и да се излезе от омагьосания кръг на неудовлетворението и нуждата. Поне в една посока път ще се отвори, ще се появи вариант, който отдавна сте чакали или ще се окаже междинното звено към чаканата победа и придобивка. Важното е да не се подавате на гнева и тормозещите чувства, любовта е до вас. 13-14-и ви дават сила и възможности да заемете ново място в работата и в личните отношения. Всеки контакт е важен. От 15-и навлизате в три конфликтни дни. Луната е в пречупващ аспект към Плутон от Водолей. Ще водите тежки битки, а на 17-и вече тръгвате в нова посока с нови хора и екип.18-и ви дава нова база и позиция. На 19-и бъдете верни, не е време за изневери.

Риби 19 февруари – 20 март

Днес ще получите това, което искате, стига да не се занимавате с нищо странично и да не влизате в разправии независимо провокациите, които срещате. Идете с придружител на местата, където очаквате конфликти. Тенденцията е към скандали и авантюристично поведение. Вървете си по пътя, не се оправдавайте и на никого нищо не доказвайте, а само си вършете работата. Всичко, с което се справите и уредите на 13-и, ще ви донесе пари и признание. 14-и ви води на точното място. За 15-и планирайте приключване на преговори, ще получите откровение за правилния избор. На 16-и уреждате успешна сделка или договор, ако не включвате трети в преговорите. 17-и носи успех при колективни участия, но на 18-и може да изпуснете една добра възможност. На 19-и не рискувайте.

Неда Иванова