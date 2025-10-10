„Какво означава да продължиш да живееш, когато детето ти вече не вярва, че е в безопасност?“ – с този въпрос започва втората част от разследването за предполагаемото насилие в детска градина „Радост“ в град Поморие. Случаят предизвика буря от реакции след първата излъчена част и доведе до необичайно закъсняло, но все пак настъпило движение от страна на институциите. Прокуратурата най-сетне обяви делото за „приоритетно“, но това стана едва след като случаят стана обществено достояние и предизвика вълна от масово възмущение. А какво се е случвало в месеците на мълчание?

Според официалната информация, сигналът за физическо насилие е подаден през януари тази година. През март, детето проговаря и за сексуален тормоз. Разпитът в т.нар. „синя стая“ обаче се случва едва три месеца по-късно - през юни. След още три месеца е назначена експертизата. През цялото това време, случаят стои в чекмеджетата на Районна прокуратура - Бургас. Според прокурор Мария Маркова: „Прокуратурата не е неглижирала това дело. За нас то е приоритетно, особено когато са пострадали малолетни.“

Мария Маркова - районен прокурор на Бургас.

Интересът на институциите рязко се събужда едва след репортажа и постъпилите сигнали до Главния прокурор. С решение на Главния прокурор Борислав Сарафов случаят бе преместен във Варненската районна прокуратура, под надзора на прокурори от Върховна касационна прокуратура.

Директорката на детската градина "Радост" - Афродита Данданова.

Още по-шокираща е позицията на директорката на детската градина - Афродита Данданова. В официален разговор тя отказва коментар, за да не пречи на разследването, но при изключена камера заявява, че досъдебното производство щяло да бъде прекратено. Така става ясно, че г-жа Данданова знае повече подробности по случая от самите родители и техния адвокат. „Аз веднага още с внасянето на тази жалба, аз като я прочетох, изтрещях. Координационния съвет събрах. Веднага поисках обяснения. На втория Координационен съвет на прокурорката просто й стана смешно. На всички в Координационния съвет им стана смешно. На мен ми казаха от „Държавната агенция закрила на детето“: „Сега чакаме втора "синя стая", но първата не е призната доколкото знаем. Чакаме просто да отхвърлят преписката…Няма да се стига явно до дело.“ Това ми каза жената от Държавната агенция. Значи родителите прикриват нещо, чрез нашата градина. Смисъл те да са... Може те да правят нещо, ние откъде да знаем? Това го чух от „Закрила на детето“. Те казаха: „Има нещо тук в семейството. И той бащата в повечето време го нямаше. Може да не е бащата. Да е майката. Няма един мъж на този свят. Нищо не се знае. Може да има майката друг...“ В "синя стая" детето мълчи, молят да влезе майката. В момента, в който влиза майката, детето започва да рецитира като рецитал. Рецитал. Научено, заучено. И прокурорът не го признава.“, споделя сиректорката пред екипа на Тина Ивайлова.

Майката на детето.

На фона на тези изказвания, експерти с дългогодишен опит категорично отхвърлят възможността разказите на детето да са измислица. Криминалният психолог Христина Алексова обяснява: „Когато е измислица, тя няма конкретен образ. А тук говорим за конкретика и едно и също име, повтаряно с думата „страх“.“ Тя подчертава, че емоцията и болката, с които говори детето, не могат да бъдат изиграни.

Криминалният психолог Христина Алексова.

Психологът Тодор Тодоров също е категоричен: „Ти представяш ли си, ти си на 4 години водят те на място, където ти е обяснено и ти е казано, че там е добре за теб. В момента там се случва нещо, което теб те втрещява. Ти дори нямаш възможността да си го обясниш точно и да го възприемеш. Ти си направил нещо, за да го предизвикаш. И то е едно кълбо, един букет от емоции, които могат да накарат една такава невръстна психика, да изпадне в абсолютно патова ситуация и да не знае какво да направи. Случва се нещо, то още не мога да разбере точно какво е. А съответно и не казва, защото са го предупреждавали да не говори, пък нали децата трябва да слушат, защото всички това й му обясняват."

Криминалният психолог Тодор Тодоров.

В същото време, директорката на детската градина продължава да твърди, че подобно нещо е „абсолютно невъзможно“. По думите ѝ: „Няма как. Всичко е стъкла, вижда се. Гарантирам ви.“ Но Тодоров отговаря с реалистичен сценарий: „Очаквате директорката да признае, че е възможно? Това може да отнеме няколко минути.“

Сочената, от детето, за насилник - г-жа Мариета Герова.

Кметът на Поморие, Иван Алексиев, не само че отказа отговори на въпроси относно лични връзки с хора, свързани със случая, но и застана твърдо в защита на персонала. „Защитавам г-жа Данданова и г-жа Мариета Герова. Ще използвам трибуната на общината“, казва той. Към момента г-жа Герова, възпитателката, която детето многократно посочва като насилник, е в продължителен болничен и отпуск от февруари.

Кметът на община Поморие - Иван Алексиев.

Иронията е, че в разгара на разследването, не заподозряната, а майката на детето, Петя Кашикова, се оказва под институционален натиск. След твърденията ѝ в първия репортаж, директорката подава жалба срещу нея и тя е привикана за разпит. Почти едновременно, в дома на семейството се появява делегация от РУО, общината и социалните служби, под предлог за „проверка“. Няма информация подобни проверки се извършват и в дома на заподозряната.

Проверка в дома на детето.

Сочената от детето, за многократен свидетел на деянията срещу него - леля Иринка в показанията си твърди, че не помни нищо. Психиатърът д-р Цветеслава Гълъбова коментира: "Това вече е въпрос на личен избор, дали да бъдеш морален или да не бъдеш морален. И аз не оправдавам поведение, което стъпва, на „ Ама мен ме е страх, ама какво ще правя?.“ Няма: „мен ме е страх“. (...) Тук става дума за дете. Да намачкаш една детска психика по този начин, това наистина е престъпление изключително тежко, което трябва да бъде преследвано с цялата строгост на закона и да бъде наказано. И аз не знам дали в България прословутия регистър на педофилите е направен, но това задължително трябва да стане. Да, някой ще каже: Ама, педофилията е болест. Да, описана е като разстройство в международният класификатор на болестите, разстройство на сексуалното влечение.Тя не е психоза. Когато се констатира, че еди кой си страда в кавички от педофилия, не страда той, страдат околните."

Психиатърът д-р Цветеслава Гълъбова.

„Ако твоето дете се прибере разревано и окървавено. Как ще обясним на това момиче, когато порасне след години, че то няма онова, което се нарича девическа чест и не е отнета при любовен акт с любим човек, а от една извратена лелка.“, допълни Цветеслава Гълъбова.

На фона на всичко това, обществото проговаря. Под мотото „Не на насилието“, на 12 октомври в няколко града в страната ще се проведат граждански протести. София, Бургас, Варна, Пловдив, Стара Загора и Поморие ще бъдат сцена на гласове, които вече отказват да мълчат.

*Разследване на Тина Ивайлова / GlasNews