П отресаващ случай с тормоз над деца в София.

Любомира Стоянова става свидетел на грубо отношение към малки деца в частна детска градина и решава да даде гласност на случая в социалните мрежи.

„Децата бяха гонени навън, плачеха, учителката крещеше, че няма да им даде храна и ще ги хвърли в кушетката. Имам клипове. Дечицата бяха малки", написа във Фейсбук тя.

Стоянова разказа пред „Телеграф“, че офисът й се помещава над въпросната детска градина.

По нейни думи, това не е единичен случай.

„Момиченцето от видеото е наказано, защото плаче. Изкараха ги навън по блузка, а вече е студено. Госпожата й каза, че няма да закусва, ако не спре да реве. Очевидно се упражнява тормоз върху децата“, сподели тя.

Мъжът й също е станал свидетел на неприятната ситуация и е провел разговор с директорката.

„Директорката изрази разочарование. Имала е и други оплаквания. Призна, че има проблеми с персонала“, коментира още Стоянова.

Директорката Ирена Радулова заяви пред „Телеграф“, че е провела разговори с повечето родители и е поднесла извинения.

„И аз, като всяка майка, съм доста разочарована от клипчето, което видях. Разбирам, че всеки може да се афектира и изнерви, но определено това не е начинът“, обясни тя.

Радулова увери, че са свалени писмени обяснения от въпросните учителки и случаят се придвижва по канален ред.

„Ще вземем всички необходими мерки тази ситуация да остане прецедент“, категорична е тя.

Директорката на детската градина сподели още, че „родителите са изненадани от случилото се, тъй като децата ходят с желание и се чувстват добре там“.

Преслава Рангелова