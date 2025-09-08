В ерижна катастрофи с четири коли е причината за кошмарното задръстване на АМ "Тракия" до Пловдив. Инцидентът станал в района на км 110 - км 111, в посока столицата. Причината за сблъсъка е неспазване на дистанция. По четирите автомобила има нанесени материални щети - на три от тях по предната част, а на един - в задната част, съобщи "Марица".
По първоначални данни няма сериозно пострадали. Заради сблъсъка се образува огромно задръстване, както "Марица" вече писа. Точат се дълги колони от автомобили към Пловдив и столицата. Според шофьори колоната е около 10 километра. Трафикът по АМ "Тракия" е изключително интензивен. На място има полицейски патрул.