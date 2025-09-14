Б лъснаха човек на пешеходна пътека във Враца, информира BulNews.

Тежкият пътен инцидент е станал преди минути на бул. „2-ри юни“, пред сградата на Първа частна болница, Втора база.

Възрастен мъж тръгнал да пресича на зебрата, когато е бил пометен от лек автомобил БМВ с врачанска регистрация. Колата е влизала в града с доста висока скорост, тъй като го е влачила на капака си поне 10 метра.

Към мястото на инцидента веднага били насочени патрул на полицията и линейка. Спешните медици заварили дядото с голяма рана на главата, заради която е загубил много кръв.

Пострадалият е качен в линейката в тежко, но стабилно състояние и вече в болницата.

Пробите на шофьора за шофиране под въздействието на упойващи вещества или алкохол са отрицателни.

Мъжът е на средна възраст /на снимката/ и е бил сам в колата по време на удара.

Заради катастрофата в част от булеварда са поставени конуси и трафикът е ограничен. Минаващите по този маршрут да бъдат с повишено внимание, тъй като много шофьори намалят внезапно скоростта си, за да видят какво е станало.

Очаква се пристигането на дежурен разследващ полицаи и по тази причина през следващите 2-3 часа ограничението ще бъде в сила.