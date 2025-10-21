В новия брой на приложението "Чудеса и вяра" на вестник "Телеграф" в сряда, 22-ри октомври, четете:

Потоп: Дори поясът на Богородица не спря наводненията, защото Божият закон действа неумолимо – сензационно интервю със Сливенския митрополит Арсений.

Храм: Църкви на св. Димитър обединяват българи и гърци – всичко за тайните на светеца и мощите му в навечерието на големия християнски празник Димитровден.

Реликва: Молим се за децата с увреждания пред една от най-чудотворните Богородици в света.

История: Почитаме заедно с румънците св. Теодора – първата съпруга на Иван Александър; а кой наш светия пази Букурещ.

Иконостас: Вземете за дома уникалния стенопис на св. Димитър от средновековния манастир в град Бобошево от 1488 г.

