Н ападателят на Севиля Алексис Санчес гушна първото си дете около месец преди да навърши 37.

Досега националът на Чили минаваше за вечния ерген, тъй като упорито бягаше от сериозна връзка. Всичко се промени, откакто попадна в обятията на рускинята Александра Литвинова. Връзката им излезе наяве в началото на юли тази година, а на 8 ноември стана ясно, че двамата вече се радват на бебе. Новината е голяма изненада за феновете, тъй като русокосата хубавица така и не беше обявила, че е бременна. Никой от двамата не съобщи и за раждането.

Бомбата хвърли чилийската журналистка Сесилия Гутиерес. Именно тя съобщи първа, че Алексис и Александра са заедно, а сега отново имаше с какво да изненада. Тя добави и подробности – бебето е момиче и ще носи името Бела.

Любимата на нападателя е родена в Русия, но в последните години се установи в Италия. Именно там тя се залюби с нападателя, който миналия сезон играеше в Удинезе. Преди това беше и в Интер. Самата тя представя себе си като модел с 10-годишна кариера, минала през 11 държави. Сега хубавицата живее в Испания, тъй като това лято нейният Алексис подписа договор със Севиля.

Новоизлюпената майка ще навърши 26 години през януари. В края на декември пък капитанът на Чили ще чукне 37. Зад гърба си той има не една или две връзки, а в родината му го смятаха за вечния ерген.

Санчес се замеси в скандал през 2014-а, докато играеше за Арсенал. Тогава Мис Чили 2013 го обвини, че я свалял и заливал със съобщения, въпреки че по това време имаше връзка с друга дама.

В живота му има и една голяма любов. Когато обаче отношенията с година по-младата от него актриса и моделка Майте Родригес започнаха да стават наистина сериозни, той обяви край. Направи го със съобщение в Инстаграм. „Беше хубаво, че те срещнах и споделих с теб толкова красиви моменти. Заедно решихме да следваме мечтите си поотделно. Моля за уважение от всички, които търсят интриги и целят да нараняват“, написа тогава футболистът.