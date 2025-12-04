М ама, татко и аз – така винаги е изглеждал отборът на изгряващата звезда в ските Лара Колтури. За да си позволи този лукс и като професионален състезател, а не да стане част от национален тим със свои треньори, алпийката избра да кара за Албания, а не за родната Италия.

Наложи се да вземе това „изключително трудно решение“ още ненавършила 16 г., тъкмо когато дебютираше в състезанията на ФИС (Международната ски федерация). Точно тогава майка й Даниела Чекарели – олимпийската шампионка на Супер Г от Солт Лейк Сити 2002 – стана технически директор на албанския отбор. След 15-те си сезона в белия керван, в който записа и две втори и едно трето място за Световната купа, Даниела създаде през 2013 г. заедно със своя съпруг и треньор Алесандро Колтури, както и с брат си Давиде, школата „Голдън Тийм Чекарели“ в Сан Сикарио. Именно там идват да се готвят и албанските скиори.

В Италия веднага атакуваха Лара, че е приела чуждата оферта по финансови подбуди и защото така по-лесно ще пробие до Световната купа при липсата на зверската конкуренция на Апенините. Между другото наистина се получи така – благодарение на квотата, която се предоставя на всяка една федерация, Колтури нямаше нужда да трупа дълго точки от ФИС състезания. Тя директно влезе в слалома за СК на 19 ноември 2022 г. – едва 4 дни, след като навърши 16 г. И макар тогава да не завърши, няколко дни по-късно избухна със 17-о място на гигантски в Килингтън (САЩ). През януари 2023 г. дойдоха титлата на Супер Г, бронзът на гигантски и 4-тото място на спускане от младежкото световно с Санкт Антон.

Веднага започнаха да сравняват Лара с Микаела Шифрин, да я наричат „вундеркинд“ и „суров ски диамант“, а самата тя се представя в Инстаграм като „момиче на скоростта“. „Световното за юноши бе магично. Бях най-младата там и знаех, че трябва да се изправя срещу по-опитни и по-бързи момичета от мен. Не очаквах да постигна тези резултати, защото пистите бяха нови за мен; но карането там беше фантастично, особено в скоростните дисциплини“, възкликна тогава Лара, която въпреки произхода си, се отдава напълно на ските чак 13-годишна.

Дотогава тя участва активно и в турнири по фигурно пързаляне, но в един момент осъзнава, че не може да практикува и двата спорта на високо ниво. Майка й, която на 25 септември отпразнува 50-ия си юбилей, разказва: „Сбогуването с кънките бе момент на криза, но ските отнемаха твърде много време на Лара. Тя мина и през плуването, катеренето и сърфа. Чрез тях разви умения, полезни и за ските. Не я интересуваха резултатите, а спортът сам по себе си“.

„Ските бяха естествен избор, живеем в планината. Дядо ми е участник на олимпиада, знаете и историята на майка ми. Всички в семейството карат ски, професионално или не. Аз стъпих на тях, когато дори не можех да ходя. Винаги е било забавно. Израснахме, карайки ски през зимата в Сестриере, а през лятото във Франция. От 12-годишна съм по лагери, на които тренирах с деца от цял свят. Попих много от тях; английският и френският ми се подобриха“, твърди Лара, която с каквото и да се захване, показва невероятни способности, с изключение на колоезденето, където казва, че й било трудно.

Но винаги удоволствието е над самото представяне. По това се различава от брат си Юри (14), който иска да стане топскиор като идола си Хенрик Кристоферсен. „Лара участва на първите си състезания, когато беше 4-годишна, а аз пътувах много като тв коментатор. Тогава с дъщеря ми се състезавахме помежду си по екстремните завои, изследвайки всички склонове на курортите. Целта беше да създадем у нея страст. Тя оценява този подход и досега се наслаждава на усещанията в планината“, обяснява Даниела, чиято наследничка печели 20 поредни състезания за деца на регионално и международно ниво през 2020 г.

После буквално превключва от надпреварите за деца към тези за Световната купа, като в навечерието на дебюта си обира медалите от Южноамериканската купа в Чили през септември 2022 г. После резултатите й за СК надминават собствените й очаквания: „А бях просто новобранец – можех да си представя влизане в топ 30, но определено не и класирания близо до топ 15 срещу 15 години по-големи от мен съпернички“, признава Колтури.

Полетът й към елита обаче е прекъснат от тежка травма на дясното коляно, която получава през февруари 2023 г. на тренировка преди първото си световно за жени – в Мерибел. „След като паднах, родителите ми ме заведоха на преглед. Мислех, че съм добре и ще се върна за състезанието на следващия ден, но лекарят предложи операция за възстановяване на предната кръстна връзка, защото бях скиор с много години пред мен“, спомня си Лара, която отказва всякакви интервюта след контузията.

„Не исках да преживявам отново този ден. Предпочитах да говоря за по-готини неща, отколкото за операция и следоперативно състояние. Бях изненадана колко много подкрепящи съобщения получих, буквално хиляди от тях и дори не можах да отговоря, но съм много благодарна. Използвах периода да работя върху себе си и да разбирам тялото си по-добре. Веднага се пренастроих към други неща и си помислих, че сега ще имам повече време за приятелите си и да се справям добре в училище“.

Въпреки ежедневието си на елитен спортист, тя успява да завърши ски колежа „Фрежюс“ в Бардонекия край Торино, близо до дома си. В това училище имат по-гъвкави изпитвания, а уроците се гледат на видеозаписи, като Лара се дипломира с маркетинг и икономика.

Завръща се в голямата игра през октомври 2023 г., през ноември вече е 12-а на гигантски в Килингтън, а на 16 януари 2024 г. идва пробивът й в Топ 10 на слалом – във Флахау. Миналия сезон дебютира и на подиума с втората позиция на слалома в Гургъл и на гигантски в Кранска гора, както и третата на гигантски в Оре. В италианската ски история само Мария Роза Куарио (майка на двукратната носителка на СК Федерика Бриньоне – б.р.) е имала по-силно начало на кариерата толкова млада – на 17 г. тя вече два пъти и влизала в тройката на слалом.

Тази есен Колтури откри кампанията си с втори места на слаломите в Леви и Гургъл, където бе изпреварена единствено от кралицата Шифрин, както и с трета позиция в Копър Маунтин. Освен че междувременно натрупа много спонсори и разчита на албанската федерация, Лара разшири и щаба си. Както винаги е било, за организацията се грижи майка й, за стратегията и техническата страна - баща й, отделно има фитнес треньор, остеопат, още един ски треньор и експертите на Biotekna, компания, специализирана в храненето на спортисти. „Разбира се, не винаги е лесно и за тях да бъдат родители и треньори, но също така се забавляваме много заедно. В един момент те трябваше да жонглират с много задачи, от подготовката на ските и пистите до почистването на жилището и приготвянето на храна Видяхме, че този начин не работи – беше твърде много за всички. За да постигна целите, за която всеки мечтае – спечелване на Световната купа или олимпийски игри – трябва да се работи върху малките детайли“, смята Лара, която развива и психиката си: „Наскоро започнах да чета за философия и ми харесва, защото ти предлага различни перспективи.“

В годината, когато Италия приема зимни игри, най-задаваният въпрос към Колтури, е дали би се върнала да кара за родината си. Чекарели отговори така през 2024 г. „Като всеки спортист, Лара може да поиска промяна на лиценза. Само тази година ФИС е одобрила 83 смени на гражданство (най-известните примери са Братен Пинейро, който от Норвегия премина в Бразилия, както и Хиршер – от Австрия в Нидерландия – б. р.). Бъдеще в италианския отбор не е изключено, но засега се фокусираме върху Албания. Не го направихме за пари, а защото искахме да продължи развитието си с нас, които я следим, откакто е започнала. Да участва напълно спокойна в състезанията, без ограниченията, които съществуват в националните отбори. Доволни сме от развитието на Лара като скиор и като личност“.

Самата Лара отчита: „Всеки спортист върви по свой собствен път. В началото се притеснявах, когато се изправях срещу Шифрин и останалите опитни скиорки, но вече съм много по-спокойна и сигурна в себе си“.