Б рюксел погна „Гугъл“ заради тайно смучене на съдържание за AI! Европейската комисия удари спирачки на технологичния гигант „Гугъл“ и стартира официално антитръстово разследване, което може да разтърси целия свят на изкуствения интелект! 💥

Според Брюксел компанията може да е нарушила правилата за конкуренция, като е използвала чуждо съдържание – от статии на издатели до клипове в YouTube – за да захранва своите AI инструменти. 🤖📥

⚠️ Под лупа попадат две ключови подозрения:

че „Гугъл“ налага нечестни условия на издателите и креаторите;

и че си дава нечестно предимство, като осигурява само на себе си достъп до съдържание, от което конкурентните AI модели са отрязани.

Ако това бъде доказано, технологичният гигант може да се изправи пред едни от най-тежките глоби в историята на ЕС. 💶💣

Разследването вече е официално съобщено на компанията и на националните антимонополни органи. Битката между Брюксел и Силициевата долина тепърва започва!