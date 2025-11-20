Д оналд Тръмп ще принуди Володимир Зеленски да приеме мирно споразумение с Русия, което предава територия на Русия и съкращава украинската армия.

„Файненшъл таймс“ съобщи, че ако плановете бъдат приети, Украйна ще се откаже от своя дял от източния Донбас и ще намали наполовина числеността на армията си.

Това би довело и до отказ от ключови видове оръжия от разкъсваната от война страна, а САЩ би намалили военната помощ, която са предоставили, жизненоважна част от отбраната ѝ срещу Русия.

В него се призовава също така руският език да бъде признат за официален държавен език в Украйна, а Руската православна църква да получи официален статут. Вашингтон обаче иска Киев да приеме основните точки, според анонимни източници, разговаряли с Ройтерс.

Подобен план би представлявал сериозен удар за Киев, тъй като е изправен пред по-нататъшни руски териториални придобивания в Източна Украйна, а Зеленски се занимава с корупционен скандал, при който парламентът уволни министрите на енергетиката и правосъдието в сряда.

Това се случва на фона на съобщения, че САЩ и Русия тайно разработват нов мирен план от 28 точки за прекратяване на войната в Украйна, подобен на споразумението за Газа.

Но Киев не е участвал в подготовката на предложенията, заяви високопоставен украински източник пред Ройтерс, добавяйки, че е получил „сигнали“ относно плановете тази седмица.

Това е пътна карта, вдъхновена от споразумението за прекратяване на огъня в Газа на американския президент Доналд Тръмп, съобщи Axios, позовавайки се на американски и руски представители.

Предложението ще се състои от „мир в Украйна, гаранции за сигурност, сигурност в Европа и бъдещи отношения на САЩ с Русия и Украйна“.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф ръководи разработването на плана и „го е обсъдил обстойно с руския пратеник Кирил Дмитриев“, съобщи Axios, позовавайки се на американски служител.

FT съобщи също, че Уиткоф е заявил ясно на Зеленски, че трябва да приеме сделката, въпреки че тя преминава много от червените линии на Украйна.

Доналд Тръмп Владимир Путин Володимир Зеленски Русия Украйна война САЩ мирен договор Преговори