Д оналд Тръмп ще принуди Володимир Зеленски да приеме мирно споразумение с Русия, което предава територия на Русия и съкращава украинската армия.

„Файненшъл таймс“ съобщи, че ако плановете бъдат приети, Украйна ще се откаже от своя дял от източния Донбас и ще намали наполовина числеността на армията си.

Това би довело и до отказ от ключови видове оръжия от разкъсваната от война страна, а САЩ би намалили военната помощ, която са предоставили, жизненоважна част от отбраната ѝ срещу Русия.

В него се призовава също така руският език да бъде признат за официален държавен език в Украйна, а Руската православна църква да получи официален статут. Вашингтон обаче иска Киев да приеме основните точки, според анонимни източници, разговаряли с Ройтерс.

Подобен план би представлявал сериозен удар за Киев, тъй като е изправен пред по-нататъшни руски териториални придобивания в Източна Украйна, а Зеленски се занимава с корупционен скандал, при който парламентът уволни министрите на енергетиката и правосъдието в сряда.

Това се случва на фона на съобщения, че САЩ и Русия тайно разработват нов мирен план от 28 точки за прекратяване на войната в Украйна, подобен на споразумението за Газа.

Но Киев не е участвал в подготовката на предложенията, заяви високопоставен украински източник пред Ройтерс, добавяйки, че е получил „сигнали“ относно плановете тази седмица.

Това е пътна карта, вдъхновена от споразумението за прекратяване на огъня в Газа на американския президент Доналд Тръмп, съобщи Axios, позовавайки се на американски и руски представители.

Предложението ще се състои от „мир в Украйна, гаранции за сигурност, сигурност в Европа и бъдещи отношения на САЩ с Русия и Украйна“.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф ръководи разработването на плана и „го е обсъдил обстойно с руския пратеник Кирил Дмитриев“, съобщи Axios, позовавайки се на американски служител.

FT съобщи също, че Уиткоф е заявил ясно на Зеленски, че трябва да приеме сделката, въпреки че тя преминава много от червените линии на Украйна.