И талия ще има скоро своя собствена киберармия, заяви министърът на отбраната на Италия Гуидо Крозето, цитиран от италианската новинарска агенция АНСА.

Италия ще има киберармия, която да защитава суверенитета ѝ в дигиталната сфера наравно със сушата, морето, въздуха и Космоса, каза Крозето във видеообръщение, излъчено на технологичното събитие ComoLake.

„Трябва да се създаде първоначална структура, която може да разчита на 1200 – 1500 души личен състав, по-голямата който ще бъде оперативен, но целта е да се сформират по-големи, напълно автономни сили, способни да противодействат ефективно на целия спектър от заплахи“, каза той.

„Киберизмерението сега е оперативна област на сигурността, наред със сушата, морето, въздуха и Космоса“, подчерта италианският министър на отбраната.

„Защитата му изисква деликатни, постоянни и интегрирани способности“, смята Крозето.

„Тук се оформя идеята за национални киберсили с цивилен и военен компонент, способни да действат 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, 365 дни в годината“, посочи той.

*Източник: БТА