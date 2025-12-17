К ачването на няколко излишни килограма през празничния период може да е станало част от традицията.

Но изследванията показват, че дори кратките изблици на прекомерно преяждане могат да предизвикат измерими промени в тялото. Учени, които са изследвали ефектите от умереното наддаване на тегло, причинено от по-богато хранене в продължение на няколко седмици, са установили, че то може да повлияе на сърцето, да наруши имунната система и да промени баланса на бактериите в червата, пише Daily Mail.

Експерти смятат, че средностатистически човек консумира около 6000 калории само на Коледа – повече от два пъти препоръчителния дневен прием за мъжете и около три пъти повече от препоръчителния за жените.

Въпреки ежегодното безпокойство относно празничното преяждане, изненадващо малко висококачествени проучвания са изследвали колко килограми всъщност качват хората по Коледа – а тези, които са го направили, отчитат смесени резултати. Експертите казват, че самото потапяне в храната за няколко дни може да доведе до временно наддаване на тегло, но е малко вероятно да причини драматични или трайни промени, след като нормалните рутини се възобновят.

Голяма част от първоначалното увеличение на теглото се дължи на задържане на вода и складиране на допълнителни въглехидрати от тялото, както и просто на повече храна, задържана в храносмилателната система, а не на внезапно натрупване на телесни мазнини.

С връщането към нормалното на хранителните навици и нивата на активност, това тегло обикновено намалява от само себе си.

Едно американско проучване от 2009 г., проследяващо 195 възрастни през зимния празничен период от шест до осем седмици, установи средно наддаване на тегло от само 0,37 кг. Подобно проучване в Швеция съобщава за увеличение от около 0,4 кг при възрастни без затлъстяване по време на дву- до триседмична коледна ваканция.

Сред участниците със затлъстяване обаче промените бяха далеч по-променливи – вариращи от наддаване на тегло с над 6,1 кг до значителна загуба на тегло за същия период.