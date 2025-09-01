С инът на американския президент Доналд Тръмп, Ерик, внезапно започна да говори за потенциална политическа кариера. Той не изключи възможността да се кандидатира за поста държавен глава в бъдеще. Думите на наследника на американския лидер са от интервю пред японския вестник Nikkei Asia.

Както е известно, Тръмп-младши в момента работи в търговския сектор. По време на разговор с него обаче, кореспондентът на изданието го попита дали възнамерява да изгради политическа кариера. По-специално, да стане президент на страната. „Не казвам „не“, но не казвам и „да“, отговори Ерик Тръмп.

Малко по-рано друг син на американския лидер, Барън, се доближи до политиката. Най-малкият наследник на Доналд Тръмп участва в предизборен митинг, където излезе сред тълпата и енергично размаха ръце. Самият президент на САЩ не изключи, че в бъдеще животът на сина му ще се „промени“.