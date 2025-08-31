В новия брой на приложението Агро Телеграф ще прочетете:

- Защо няма да има български семена за сорго следващата пролет

- Какво накара продуцент да зареже телевизията и да се посвети на стадо кози

- Как да си направим домашен тахан от орехите

- Как силози се превърнаха в арт галерия на открито

- Колко пъти се сви производството на БГ домат

В новия брой на ще научите как градушката, която падна преди две седмици в Североизточна България смля полетата със сорго и няма да има семена за посев, въпреки огромното търсене от фермерите в последните години, заяви пред „Телеграф“ доц. д-р Калин Сланев, ръководител на отдел "Растениевъдство" в Земеделски институт - Шумен.

Вълнуваща история за това дали може бивш телевизионен продуцент да разбира от животновъдство и да смени правенето на телевизионни игри и предавания с отглеждането и доенето на кози?

Оказва се, че може и примерът за това е историята на Теодор Вълчев и неговата ферма „Каряна“ .

В безплатното приложение, ще научите как да си направите олио и тахан от орехите в градината и за какво можете да използвате тахана. Както и за задълбочаващата се криза с производство на домати и други български зеленчуци

И още как изкуството може да превърне силузите в арт галерия на открито.

Четете, каквото посееш, това ще ожънеш!