П рокурорският син от Перник Васил Михайлов се появи с фалшив профил във Фейсбук, видя „Телеграф“. Под псевдонима Adi Simeonov укриващият се от правосъдието младеж изобличава Павел Павлов, човека, подал сигнал за побой срещу Васил.

Печално прочулият се перничанин изчезна безследно преди три месеца, за да не бъде задържан по обвинение за побоя.

Отговори

През юни Васил за първи път, укривайки се от закона, се изяви в социалните мрежи с видео, в което се оплака, че е обект на тенденциозно разследване от страна на МВР и прокуратурата. В него прокурорският син разясни своята версия за събитията, довели до общодържавното му издирване, като хвърли светлина върху последния случай, в който е замесен. Сега под псевдонима Adi Simeonov, регистриран три дни по-рано във Фейсбук, Васил отговаря на Павел. Четири дни по-рано пък Павел изненадващо се изяви в една от големите телевизии. Там подробно обясни, че бил принуден да плаща „такса спокойствие“, твърдеше, че го накарали да вземе 8000 лева, които да предаде на Васил. Показа мястото, на което твърди, че е бил похитен и бит, както и как е успял да се измъкне, бягайки през тръните в гората над Профилакториума в Перник.

Мачете

Под псевдонима Adi Simeonov сега Васил отговаря, като публикува и уличаващо видео на Павел, в което се вижда как той размаха мачете видимо в неадекватно състояние и надува балони с райски газ. „Ето го Павел.Човекът който,не употребява наркотици,не дължи пари и не играе хaзарт(по твърденията му в сутрешния блок). Това е той ,с насочено мачете към въображаемия му враг в апартамента му, рано сутринта вероятно под въздействието на разни субстанций, човек на който ако бъде направена психо-експертиза,ще се разбере действителното му състояние“, пише Adi Simeonov (цитатът е без редакторска намеса).

Локация

От този фейк профил Васил споделя още, че МВР дори са го ескортирали до фризьорския салон, за да си направи прическата за участието в телевизията. „Относно твърденията му,че не употребява наркотици оставям клипа който качих. Относно твърденията му, че не играе хaзaрт оставям въпроса- “От къде е бил “отвлечен”? “А отговора е - “От кaзинoтo“, не от някоя сладкарница. Не е бил , за да яде пасти“, пише още човекът с фалшивия профил. Става дума за факта, че Павел действително е бил в игралната зала в Перник преди случая, за който е обвинен Васил. Че самият прокурорски син пише под псевдонима Adi Simeonov става ясно от последните му думи в публикациите във Фейсбук, в които признава за видеото от юни, на което се появи с лицето си: „За тези от вас които се интересуват защо МВР не са си свършили работата както трябва в проследяването на видеоклипа ми който качих, той беше качен чрез високо качествен VPN.Както и този. Локацията автоматично се пренасочва към друга точка на света Лек ден“.

Захари Белчев