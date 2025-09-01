Марин Петков се очаква да стане съотборник на Валентин Антов в итиланския Монца.

В тородивизионният италиански Монца трябва да трансферира дясното крило Андреа Колпани, за да направи сделката с Левски за Марин Петков, съобщават италианските медии.

26-годишният офанзивен футболист през миналия сезон игра под наем във Фиорентина, но правата му не бяха откупени. Новият член на Серия А Кремонезе е готов с оферта за наем от 1,5 милиона евро с опция за откупуване срещу 5 милиона. Днес ще бъдат водени финални преговори. Журналистът Джанлука ди Марцио отбелязва, че Валенсия също има интерес към крилото.

"При сделка за Колпани, Монца е готов с негов заместник. Това ще бъде Марин Петков от Левски", пишат на Апенините.

Трансферният прозорец в Италия затваря днес.

В Монца играе българският национал Валентин Антов, който през миналия сезон беше под наем в Кремонезе.