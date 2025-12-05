У краинците са твърдо решени да се борят до последния човек – 71–80% от населението подкрепя да не се предават, въпреки загубите и бомбардировките. Украинците няма да се предадат. В това е убеден капитан I ранг Васил Данов, който коментира перспективите пред войната в Украйна в новия епизод на Телеграфно подкастът.

Капитанът е следвал в Лвов и има свои лични впечатления от украинския народ, както и роднини там.

В ИМЕТО НА МИРА: Каква цена е готова да плати Украйна

Дори руско говорящи украинци в източна Украйна се борят на страната на Украйна. Войната се превръща във въпрос за оцеляване на нацията.

Той разкри, че на фронта вече има първи сблъсъци между командване и редови войници в руските части. Докладвани са: вътрешни сблъсъци между подразделения, повишаваща се наркомания и алкохолизъм, увеличаващ се брой дезертьори. Моралът е изключително нисък. Но руснаците са заложници на Путин и няма да възстанат, репресиите са големи.

В КРЕМЪЛ: Натискат Путин да обяви пълномащабна война на Украйна

На Путин не му дреме колко ще продължи войната, заяви капитан Данов. Лъжеха бесарабските българи, че украинците ще ти пратят на фронта, а те не ги пипнаха през 2014 и 2022 г. И сега вече има доброволци, добави той.

Зеленски: Русия ще загуби 1 милион войници, ако иска да превземе Източна Украйна

Според Данов е добър вариант Великобритания и Турция да разположат мироопазващи сили, което се обсъжда като възможна схема.

Въпреки пропагандата на Русия, европейските държави от НАТО (без САЩ) имат 3,5–4 пъти превъзходство в техника и личен състав спрямо Русия. Общият брой добре подготвени войници в европейските НАТО държави е около 2,7–3 млн. души. Путин няма ресурс да води война с Европа, той просто е хулиганът на квартала, заключи Данов.

Михайлина Димитрова