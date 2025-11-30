П оне 45 лева трябва да приготвим, ако искаме да пием греяно вино на някой от големите европейски коледни базари. Най-близкият такъв е на 80 км от българската граница, в румънския град Крайова. Това показа проверка на „Телеграф“ из офертите на туроператорите.

Базарът в Крайова вече се нарежда сред най-добрите европейски дестинации за празника. Живеещите в Русе минават най-тънко. Те могат да тръгнат сутринта, да разгледат забележителностите, да пият греяно вино и вечерта да се приберат с автобуса вкъщи. Офертите на туроператорите за този вариант са за 45-65 лева. Ако тръгнете от София обаче, се предлага двудневна екскурзия с една нощувка. Цената варира между 175 и 199 лева при различните фирми.

Тема

Тази година темата на коледния базар в Крайова е вдъхновена от балета на Чайковски „Лешникотрошачката“, обясняват туроператорите. Площад „Михай Витязу“ е превърнат в класически балетен декор, с калаени войничета, гигантски мишки и снежна балерина. Всеки площад и всяка улица в центъра са тематично украсени, а историческите сгради са осветени с уникални артистични инсталации. Програмата включва по желание посещение на етнографския музей, Музея на изкуството и на катедралата „Св. Димитър“. Според посетители в предишните години греяното вино тук е на цена 2-3 евро чашата.

Пазаруване

Ако искаме да се потопим в коледния дух на Виена, трябва да приготвим поне 435 лева за транспорт с автобус, две нощувки и пешеходна разходка в центъра с екскурзовод. Нощувките са в тризвезден хотел, а отпътуването е от София. Освен че можете да разгледате забележителностите на австрийската столица, ще можете да направите и коледно пазаруване в известно аутлет шопинг градче със 150 магазина за маркови стоки на изгодни цени.

Коледната екскурзия до Виена се съчетава с шопинг.

Предвидена е също панорамна обиколка на Виена с екскурзовод на български, като по желание и допълнително заплащане туристите могат да посетят Шонбрун – дворец, строен по подобие на Версай като лятна резиденция на императорското семейство.

Във Виена може да задържите чашата като сувенир.

На най-пишния коледен базар – този пред кметството, посетителите могат да опитат греяно вино, пунш и традиционните захаросани плодове, печени кестени, джинджифилови и канелени сладки. Греяното вино е на цена 5-6 евро, но трябва да платите 3-5 евро депозит за чашата. Депозитът се задържа, ако искате да си запазите чашата като сувенир.

Музика

Прага е другата хитова дестинация за Коледа. За самолетна екскурзия от София до чешката столица с 4 нощувки цената е 860 лева. Тя включва четири нощувки със закуски в тризвезден хотел. Но ако искате да се поглезите с четиризвезден лукс, трябва да извадите 1150 лева.

Коледният дух в Прага.

Освен посещения на коледните базари, където можете да пиете греяно вино за 4-5 евро, са предвидени и допълнителни екскурзии, които обаче се плащат отделно. Така например разходка с корабче по река Вълтава с включена вечеря на блок маса излиза 80 лева за възрастен и 40 лева за дете. Вечеря в ресторант с традиционна чешка музика и танци струва съответно 120 евро и 60 евро.

Обикаляме северните столици с корабче за 1700 лева

Обиколката на коледните базари в Северна Европа включва посещения в Копенхаген, Стокхолм, Талин и Хелзинки. Екскурзията е за 6 дни с 5 нощувки, като две от тях са на круизен кораб. Цената е 1700 лева. Отпътуването е от София със самолет, каца се в Копенхаген, откъдето веднага се тръгва с корабче за Стокхолм. В шведската столица е предвидена пешеходна разходка в Стария град, която е включена в цената. Сред забележителностите, които туристите ще видят, са кралският дворец, най-тясната уличка и катедралата. После туристите ще могат да се потопят с джинджифилова бисквитка и чаша топъл грог в ръка в коледния дух на най-стария коледен базар в Швеция, който се провежда всяка година от 1837 г. насам на красивия площад „Сторторгет“.

Талин е следващата спирка на круизния кораб, където също е предвидена пешеходна разходка в Стария град. После туристите ще се потопят в уюта на коледния базар на площада на кметството, където за първи път е издигната коледна елха в Европа преди повече от 500 години. Там те могат да се насладят на джинджифилови сладки, коледно печено и греяно вино. От Талин до Хелзинки се пътува с ферибот, където също ги чака топлата и уютна атмосфера на коледния базар на площада на Сената. На връщане към София отново се минава през Копенхаген, където е предвидена последната нощувка. Преди това обаче туристите ще посетят коледния базар на Новия кралски площад, където ще могат да се стоплят с чаша горещ шоколад с бита сметана или да се насладят на коледен ябълков пунш с анасон, портокал и карамфил.

София Симеонова