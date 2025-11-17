Л или Иванова бе изографисана на виенски гоблен и на варненска монета.

Самата тя се похвали малко преди концерта си в Пловдив, с който завършва есенната обиколка из страната, остават й само изяви в София.

Олимпия

Разбра се, че гобленът е виенски. Бродиран е по една от най-популярните снимки на примата от началото на това хилядолетие. За основа е използвана снимката на плаката на Лили Иванова за концерта й в парижката зала „Олимпия“, който по спомени на запознати бе през 2009 г. Същата снимка е и на обложката на албума й „Една жена“ от същата година. Лили благодари за гоблена на семейство Гинка и Наско Арион от Виена. Става ясно, че дамата е избродирала трудното за шиене творение. А монетата й е изпратена от Красимир Иванов от Варна, става ясно от пояснението на самата певица.

Тепета

След като през лятото Лили Иванова пя на сцената на Античния театър в Пловдив, сега тя го направи в зала. Там за пръв път представи новата си песен. Тя се нарича "Нищо не можеш да счупиш така, както можеш да счупиш сърцето". „Пловдив си е Пловдив“ - възкликна певицата. А млад фен пък написа: „Лили не е просто част от музиката ни - тя е част от душата ни“.

Георги П. Димитров