И здирваната в цял свят от ФБР и Интерпол Ружа Игнатова играе кючек в TikTok, показа проверка на „Телеграф“. От няколко дни е създаден профил на криптокралицата, за който е изписано, че е официален.

Видимо обаче става въпрос за акаунт, направен от някой фен на дирената топ аферистка, за която ФБР дава 5 милиона долара награда. Видеата са създадени с изкуствен интелект.

Клипове

Към момента в профила на Ружа има само два клипа. Вторият обаче е станал вайръл с над 30 000 гледания и десетки коментари, в които хората пишат какви ли не предположения за местонахождението й. Направената от AI измамница играе под ритмите на песен на Фики Стораро, като песента е една от най-известните му. Както вече стана ясно, криптокралицата изчезна с $4 млрд. от измамени клиенти на пирамидата й OneCoin.

„Смята се, че Игнатова пътува с въоръжена охрана и/или сътрудници. Игнатова може да е имала пластична операция или да е променила външния си вид по друг начин”, обявиха от ФБР още преди време.

Обвинения

Щатската федерална служба е написала в описанието за българката, че започва измамите през 2014 г., като е успяла да оплете хора от цял свят. По повод последните й стъпки, преди да изчезне мистериозно, се твърди, че на 25 октомври 2017 пътува от София до Атина и оттогава следите й се губят. „Тя може да пътува с немски паспорт до Обединените арабски емирства, България, Германия, Русия, Гърция и/или Източна Европа. На 12 октомври 2017 Игнатова е обвинена в Окръжния съд на Съединените щати, Южен район на Ню Йорк, и е издадена федерална заповед за нейния арест. На 6 февруари 2018 е издаден изменен обвинителен акт, с който срещу нея е повдигнато обвинение по всяка една от следните точки: заговор за извършване на електронна измама; електронна измама; заговор за извършване на пране на пари; заговор за извършване на измама с ценни книжа; измама с ценни книжа”, припомнят от ФБР.

Слух

През лятото социалните мрежи гръмнаха след като плъзна видео на жена, силно наподобяваща издирваната Ружа Игнатова, която уж била засечена в една от популярните дискотеки на Слънчев бряг. На клипа се вижда фигура с дълбоко деколте, черни букли и ослепителна усмивка, която поразително много прилича на Игнатова. Кадрите предизвикаха вълна от коментари

