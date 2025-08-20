П опфолк звездата Мария и любимият й Теодор си казаха заветното „да“ пред близки и приятели на пищна церемония на гръцкия остров Корфу.
Това стана ясно от куп снимки и видеа в социалните мрежи.
От кадрите е видно, че празненството е било стилно, а гостите – очаровани.
Впечатление прави още, че щерката на певицата Марая я води до олтара към новия й съпруг.
Изпълнителката заложи на дълга полупрозрачна бяла рокля, а младоженецът – на черен костюм.
Припомняме, че през юли Мария и изгората й положиха подписи и официално станаха семейство.