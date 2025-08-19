М ара Отварачката официално е омъжена, а фокусът вече е върху празненството. Певицата поддържа интригата в социалните мрежи и дозира информацията – достатъчно, за да се знае, че подготвя стилно сватбено празненство с внимателно подбрана визия и сценарий.

Певицата сподели кадри в социалните мрежи, от които става ясно, че е в трескава подготовка за сватба, след като с новия си мъж - бизнесмена Теодор Петков подписаха граждански брак в София. От снимките се вижда, че луксозното тържество ще е на остров Корфу в тесен кръг, но изпипано до последния детайл. Тоалетът на Мария още не е ясен за феновете, което значи, че певицата иска да изненада с визия за пореден път.

Феновете чакат първите официални снимки от сватбеното тържество – момента на шампанското, първия танц и кадрите с младоженците. До тогава – „продължението следва“, а Мара държи вниманието точно там, където го иска: върху себе си и големия си ден.