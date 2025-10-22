К огато Камелия се появи онлайн, ефектът е един – пожар! Фолкдивата отново разпали социалните мрежи с поредна гореща провокация, заснета край басейн. Макар есента вече да е настъпила, на кадрите лятото продължава – и то в най-секси вариант.
ОГЪН МОМИЧЕ: Камелия развя бомбите (СНИМКИ)
Певицата позира с мокър, впит бански с принт, който разкрива повече, отколкото прикрива. С разпусната поза във водата, закачлива усмивка и блестящи капки по тялото, Камелия показа, че времето не ѝ влияе – форма, самочувствие и излъчване без грам филтър.