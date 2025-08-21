Ф олк звездата Мария и съпругът й Теодор Петков вдигнаха луда гръцка сватба в Корфу. „Аз съм най-щастливата жена на света“, заяви пред „Телеграф“ ден след пищната церемония певицата.

ГОРЧИВО! Мария вдигна пищна сватба (СНИМКИ)

Красота

Цялата организация на събитието бе като в приказките, а Мария беше прелестна в разкошна рокля с романтичен воал, които бяха дело на топ дизайнера Борче Ристовски. Роклята й бе едновременно секси и стилна, по тялото.

В малките часове на нощта Мария облече и мини къса бяла рокличка, която й позволи да се раздава на дансинга до сутринта. Младоженецът бе елегантен в черен костюм с папийонка, а любовта в очите и на двамата заслепяваше всеки аксесоар.

Щастие

В красива златиста рокля бе най-скъпият човек в живота на Мария – нейната дъщеря Марая, която отведе майка си до олтара и я предаде в ръцете на Теодор. Певицата и съпругът й размениха своите клетви на английски език.

През цялата вечер множество от изненади съпътстваха програмата, а водещ на събитието бе Драгомир Драганов, който се беше издокарал в блестящо кимоно. Припомняме ви, че Мария и Теодор сключиха граждански брак на 18 юли, а сега бе само тържеството, за което ще се говори дълго в светските среди.